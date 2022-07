Per la nostra Rubrica Moda & Beauty oggi parleremo di capelli. Esattamente come accade per l’abbigliamento, tagli e colori sono soggetti a mode e tendenze. I capelli incidono molto sulla nostra fisionomia. La capigliatura fa parte del volto e, come tale, rappresenta un po’ il nostro biglietto da visita. Prima ancora delle mode, taglio e colore vanno scelti in base alle nostre caratteristiche fisiche. Incarnato, forma del viso, colore degli occhi e tipo di capelli. Una donna un po’ in sovrappeso, con un bel viso pieno e tondo, sicuramente dovrà tenere una chioma di lunghezza medio lunga per sfinare il volto.

Al contrario, coloro che hanno un viso allungato, lo dovrebbero accorciare “visivamente”, ad esempio con una bella frangia. Ve ne sono anche di facili da portare, che non necessitano della spuntatina settimanale dal parrucchiere. Come accennavamo, per la scelta del taglio andrebbe considerata anche la struttura dei capelli stessi. C’è chi li ha lisci e chi ricci, chi sottili e chi grossi. Ed ancora, chi li ha secchi e chi invece unti e grassi. In questo articolo ci occuperemo di una tipologia di capelli piuttosto diffusa.

3 tagli adatti per i capelli fini e crespi più un rimedio naturale per rafforzarli

I capelli sottili, spesso, tendono al crespo. Bisogna quindi lavorare su tagli che donano volume. I tagli medio corti sono perfetti. Meglio ancora se sfilati e scalati. Sono invece da evitare sia i tagli molto corti che quelli troppo lunghi. In entrambi i casi, il capello fine si appiattirebbe. In caso di capelli fini e sottili, la scalatura è un ottimo escamotage per creare volume. Un taglio pari appesantisce la chioma portando i capelli a cadere verso il basso. Le punte sfilate, invece, diventano leggere e quindi tendono a creare dinamismo.

Ecco, quindi, alcuni tipi di taglio da chiedere al nostro parrucchiere di fiducia:

bob destrutturato;

wob asimmetrico;

bob leggermente sfilato.

In ogni caso, il taglio andrebbe regolato almeno quattro volte l’anno. Per eliminare le parti rovinate e troppo inaridite che sono la causa principale dell’effetto crespo e disordinato. Sono dunque questi i 3 tagli adatti per i capelli fini e crespi.

Una maschera idratante e rivitalizzante

Come già accennato, il taglio è comunque un escamotage per sminuire un difetto. I capelli secchi necessitano anche di un buon nutrimento. Vediamo allora come preparare una semplice ed utile maschera fai da te. Dovremo aggiungere a 20 ml di olio EVO, 7 gocce di olio essenziale di rosmarino. Far riposare questo composto per 60 minuti e poi distribuirlo in maniera uniforme sulla cute e su tutta la lunghezza dei capelli. Lasciare in posa per circa 2 ore e poi procedere con il normale lavaggio. Ripetere il trattamento una volta alla settimana. Nel giro di breve tempo noteremo subito i capelli più morbidi e lucenti.

