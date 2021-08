Avanza l’età ma non è certo un problema. L’abbigliamento può fare la sua e sposarsi al meglio con la nostra personalità per farci sentire a nostro agio in ogni occasione. Soprattutto nelle occasioni che contano e nella serata di Ferragosto.

Ci sono abiti da evitare e altri da considerare a seconda del tipo di fisico che abbiamo: se a triangolo, a clessidra o a rettangolo (secondo la classificazione del Mondo moda). In questa sede però vogliamo fornire consigli pratici che vanno bene un po’ per tutte le forme a partire dall’età dei 50.

Semplicità

In testa alle nostre linee guida per l’abito perfetto da indossare a Ferragosto e che ci farà sembrare più giovani, c’è la semplicità. È il primo segreto per sembrare più giovani ma non giovanili che vorrebbe dire cadere nel ridicolo.

I colori

Nella nostra white list (lista bianca) antinvecchiamento via libera ai colori compatti e decisi. Sicuramente tinta unita. Visto che ci prepariamo al periodo centrale dell’estate, per Ferragosto possiamo scegliere colori luminosi e pieni. Viola, verde, rosso. Soprattutto dobbiamo evitare il mix di stampe floreali.

Linee guida per l’abito antinvecchiamento da indossare a Ferragosto 2021 che ci renderà radiose

Occhio agli accessori. La linearità e la semplicità, per sembrare più giovani, devono rappresentare il nostro filo conduttore. Meglio prediligere linee semplici e basic. A volte la tentazione di volerci distinguere e sfoggiare qualcosa di eccezionale può rivelarsi fallimentare, quindi è bene fare memoria del nostro vademecum. Stupiremo tutti per classe e semplice eleganza. Scarpe e borse devono ispirarsi alla semplicità. Così come pure i bijoux: non è opportuno esagerare con forme di gioielli troppo grandi perché potrebbero appesantirci. Via libera invece a bracciali sottili, orecchini piccoli o collane contemporanee.

Sì a jeans e tubino

Nelle nostre linee guida per l’abito antinvecchiamento da indossare a Ferragosto 2021 che ci renderà radiose, non può certo mancare il tubino. Interprete perfetto della semplicità che ben si adatta e modella tutte le forme. Attenzione però al total black (spesso in uso) perché non sempre riesce nella funzione antinvecchiamento. Se abbiamo un viso scarno con colorito scuro, il nero può appesantirci. I jeans a patto che siano di colore scuro e compatto sono un must che dobbiamo tenere sempre in armadio. Magari non per la serata di Ferragosto ma per qualche serata estiva più fresca sono l’ideale. Possiamo abbinarli con t-shirt o camice tinta unita.