Il caldo soffocante di questi mesi ci mette a dura prova, e lo fa anche con le nostre piante. In molti avremo notato che le piante iniziano ad ingiallire, si ammosciano, si seccano e sembrano lasciarsi andare.

Sembrerà assurdo ma anche le piante si disidratano, subiscono colpi di calore e possono addirittura scottarsi, proprio come noi! Ecco perché è nostro compito cercare di aiutarle con dei semplici rimedi che possano donargli sollievo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In particolare c’è un metodo poco conosciuto che avrà la duplice funzione di regalare benessere alle nostre piante ed abbellire il nostro giardino o balcone. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Pochi sanno che per proteggere le piante dal caldo basta questo semplice trucchetto

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo già spiegato come salvare un’orchidea e renderla bella e forte ogni giorno nell’articolo “Per avere le orchidee sempre fiorite tutto l’anno bastano solo 3 semplici trucchetti“.

Oggi, invece, spiegheremo come donare sollievo alle piante che si trovano in sofferenza per il caldo di questi giorni.

L’importanza della corretta irrigazione

Un aspetto fondamentale nella cura delle piante è l’irrigazione. In questa stagione le piante, tranne alcuni tipi come quelle grasse, necessitano di una maggior quantità d’acqua. Ecco perché è importante innaffiarle sempre e abbondantemente, con un’irrigazione più lenta e prolungata da eseguire la mattina presto o la sera tardi.

La pacciamatura

Ecco un’altra tecnica molto utile per salvare la vita delle nostre piante, a cui però in pochi pensano. La pacciamatura consiste nel creare uno strato protettivo sulla terra, in modo da trattenere l’umidità più a lungo e proteggerla dal caldo.

Basterà uno strato di tessuto non tessuto da posizionare sul terreno, oppure, per le piante in vaso, meglio posizionare uno strato di corteccia o di argilla espansa.

Questa è un’ottima tecnica, che porterà anche un altro vantaggio: quello di impedire la formazione delle erbe infestanti. In pochi sanno che per proteggere le piante dal caldo basta questo semplice trucchetto.

L’idea in più a cui quasi nessuno pensa

Quando bisogna proteggere le piante dal caldo, si pensa a ripararle dal sole e a bagnarle. In pochi, però, pensano di sfruttare a vantaggio delle piante gli effetti che possono avere le une sulle altre.

Basterà raggrupparle, mettendole vicine. In questo modo creeranno una sorta di oasi di freschezza in cui il calore faticherà ad entrare.