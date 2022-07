Sempre più italiani vanno alla ricerca di mete poco conosciute e frequentate dal turismo di massa. Il sovraffollamento di alcune località può risultare molto fastidioso per chi è alla ricerca di tranquillità e relax. È così che si è creato un turismo di nicchia, alla riscoperta di spiagge appartate, borghi eccezionali, laghi e fiumi nascosti d’Italia.

Chi crede che il mare più bello sia destinato a essere sempre pieno di gente, si sbaglia. Nel cuore delle Regioni, a pochi passi da alcune delle città più importanti d’Italia, esistono ancora destinazioni poco esplorate, dei gioielli della natura. È il caso di queste 3 spiagge sconosciute e selvagge della Liguria, tutte raggiungibili facilmente da Genova.

Questa città, fatta di caruggi, racconta ancora nei suoi splendidi palazzi cinquecenteschi le gesta della sua grande Repubblica Marinara. Fu dal porto di Genova, ancora ben conservato, che partirono le navi di Cristoforo Colombo alla scoperta delle Indie. Ma una visita a Genova vale anche per la bellezza del suo mare.

Ecco allora 3 spiagge dove fare un tuffo lontano dal caldo e dalla confusione.

3 spiagge sconosciute e selvagge della Liguria donano acqua cristallina e un eremo

Iniziamo con sabbia dorata e acqua verde tropicale nella spiaggia di Paraggi. Situata vicino Portofino, nel Parco Naturale omonimo, è una perla per chi non ama i ciottoli. Infatti, arrivando a Paraggi, sembrerà di essere approdati su un’isola caraibica circondata dal verde delle colline.

Un paesaggio davvero irresistibile e un fondale talmente bello da attrarre gli amanti della vita subacquea. Ma la spiaggia non è solo natura, infatti è stata attrezzata e si possono trovare bar e ristorantini. Assolutamente da non perdere è la visita al vicino eremo di Niasca, costruito su rovine medievali e dedicato a Sant’Antonio.

La seconda meta è la spiaggia di Arenzano nella Riviera di Ponente, dove il Parco Regionale di Beigua conserva intatta la vegetazione mediterranea e i promontori affacciati sul mare. Qui, calette e spiagge libere sono il luogo prescelto da chi ama la quiete. Inoltre, per la ricchezza del fondale e i pesci coloratissimi, questa è una zona particolarmente apprezzata per le immersioni.

Per finire, la più piccola delle 3, un fazzoletto di costa tra Terrarossa e Arenzano. È la spiaggia di Vesima, diventata nota perché accessibile ai cani e attrezzata in tutto per il loro soggiorno. Qui, tutti sono ammessi e con grande rispetto si riesce a godere della bellezza dell’acqua pulita e della compagnia festosa.

La spiaggia è attrezzatissima e ristorantini e bar offrono cibo regionale e prodotti a chilometro zero.

