Grazie al green pass possiamo visitare tutta l’Europa, quindi è il momento giusto per organizzare la nostra vacanza. Finora ci siamo limitati a qualche weekend fuoriporta in Italia perché più pratici e gestibili. Ma per agosto vogliamo partire per un posto un po’ più lontano che non ci costringa a lunghe ore di viaggio. Ed ecco quindi che lo Staff di ProiezionidiBorsa propone una meta perfetta. Poco distante dall’Italia, facilmente raggiungibile e perfetta per una settimana di relax.

La Grecia e le sue infinite bellezze

Stiamo parlando della Grecia, ma non delle sue famose isole come Mykonos o Santorini. La meta che proponiamo oggi è la Penisola Calcidica. Un vero tesoro nascosto di questo Paese culla degli Antichi Greci. In realtà non si tratta di una sola penisola, ma di 3 lembi di terra. Dalla forma così strana che sembrano quasi 3 dita che si affacciano su acque cristalline. I loro nomi sono Kassandra, Sithonia e Monte Athos.

Lasciamoci rapire dagli splendidi paesaggi di questa penisola da sogno non lontana dall’Italia

Arrivare in Grecia non è per niente costoso se conosce qualche trucco. Ne abbiamo parlato in questo articolo. “Ecco tre semplicissimi trucchi per volare in Grecia spendendo pochissimo.” Per raggiungere questa penisola si passa per Salonicco. La prima penisola, o il primo dito è Kassandra. È sicuramente la più turistica e ricca di alberghi e ristoranti. Ma forse la meno bella delle tre dal punto di vista naturalistico. Può essere un’idea soggiornare qui e poi affittare un’auto per muoversi liberamente.

La seconda è Sithonia, un vero paradiso con acque azzurre e cristalline e paesaggi quasi incontaminati. Infatti, se vogliamo una vacanza in completo relax qui potremo goderci il silenzio della natura. La spiaggia Kavourótrypes è molto famosa per il suo paesaggio roccioso. Qui si possono visitare dei bellissimi borghi marinari.

Per finire Monte Athos. La particolarità di questa zona è che è possibile arrivare fino ad un certo punto via terra. Perché si tratta di una Repubblica Monastica e c’è bisogno di permessi speciali per entrare. Ma è vietato l’ingresso alle donne. Il monastero che sorge sulla scogliera è ancora avvolto nel mistero. Ma possiamo comunque visitare in tutta tranquillità il villaggio di Ouranópolis e le sue incredibili spiagge.

Quindi, lasciamoci rapire dagli splendidi paesaggi di questa penisola da sogno non lontana dall’Italia. Una meta meno conosciuta della Grecia ma che ci lascerà a bocca aperta.

