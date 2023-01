Chi è tenuto a comprare gli occhiali ai lavoratori che svolgono la propria attività al terminale

La Corte di Giustizia, rifacendosi alle direttive emanate dell’UE, chiarisce che è il datore di lavoro a dover comprare gli occhiali ai dipendenti.

Ogni tanto arrivano delle sentenze della Corte di Giustizia a fare la differenza e a fissare dei punti di non ritorno. Nel caso di specie, l’intervento ha riguardato le responsabilità del datore di lavoro verso tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa continuativa dinanzi ad un videoterminale. Tali sono i cosiddetti terminalisti, che lavorano utilizzando dispositivi elettronici per la visualizzazione di dati. Il terminale è inteso come sinonimo di display o schermo. Il datore di lavoro è responsabile, sul piano economico ma anche organizzativo, rispetto ai rischi che i lavoratori incontrano nell’utilizzo del videoterminale. In proposito, abbiamo, tra gli altri, problemi agli occhi derivanti dalla prolungata esposizione alla luce del monitor. Dunque, oltre a dover garantire un ambiente salubre, il datore di lavoro è tenuto anche a rimborsare il costo degli occhiali a siffatti dipendenti.

Cosa ha deciso la Corte di Giustizia

Con sentenza n. 392 del 22 dicembre 2022, la Corte di Giustizia si è espressa a favore dei videoterminalisti. In particolare, ha disposto che sono a carico del datore gli occhiali o i dispositivi di correzione della vista per i dipendenti addetti al videoterminale. Il datore di lavoro può assolvere al descritto obbligo sia con il pagamento diretto dei dispositivi, sia attraverso il relativo rimborso. La decisione della Corte UE, non ha fatto altro che applicare quanto già stabilito dalla direttiva 90/270/CEE. Quest’ultima promuove il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro. Inoltre, è pertinente al riguardo anche la Direttiva 90/270/CEE.

Essa richiede il rispetto delle prescrizioni dirette a garantire un migliore livello di sicurezza per i posti di lavoro, dotati proprio di videoterminali. Quindi, chi tenuto a comprare gli occhiali al lavoratori è il datore di lavoro. La direttiva prevede, inoltre, che coloro che sono adibiti ai videoterminali, si sottopongano ad un adeguato esame a occhi e vista. Ciò, sia prima di iniziare l’attività che durante lo svolgimento della stessa, per scoprire se, ad esempio, siano sopraggiunti disturbi visivi.

Ecco chi è tenuto a comprare gli occhiali ai videoterminalisti

In definitiva, oltre al diritto di visita agli occhi, sussiste anche quello riguardante la fornitura dei dispositivi di correzione. Il tutto, deve essere a carico del datore di lavoro, che si avvale e si avvantaggia della attività svolta dai lavoratori. La decisione su indicata ha preso le mosse dal ricorso proposto da un dipendente all’Ispettorato del Lavoro, contro il proprio datore. Quest’ultimo, rumeno, si è visto soccombente, in quanto anche il diritto rumeno prevede le salvaguardie in precedenza indicate.