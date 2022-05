La fretta e la frenesia dei tempi attuali ci spingono a cercare ovunque le soluzioni per fare ogni cosa nella maniera più veloce possibile. Si pensa che tutto ciò che facciamo, debba essere svolto nel più breve lasso temporale disponibile. Un lavoro, la spesa, la stessa cura del proprio corpo. Purtroppo i tempi compressi in cui viviamo hanno portato più o meno tutti a ragionare secondo questa logica. Piantiamo un seme oggi e speriamo di vedere una pianta spuntare domani. La natura, però, per fortuna, segue ancora altre logiche.

Un’operazione, per esempio, che molte donne vorrebbero accelerare è l’asciugatura dello smalto delle unghie. Soprattutto quando si è in viaggio, che sia lavoro o vacanza, spesso non si ha tutto il tempo a disposizione per svolgere per bene tutta la procedura.

Di conseguenza bisognerebbe accelerarla senza però perderne l’efficacia. Un lavoro fatto di fretta e male sarebbe alquanto controproducente. Farebbe anche passare un messaggio, magari sbagliato, su quello che sono le attitudini di una persona. Se non ci si prende cura delle proprie mani, chissà il resto…

Anche in questo caso, per fortuna, esistono dei metodi naturali che possono aiutarci a completare questa operazione in maniera veloce. Senza comprometterne la bontà dell’esito. Anche per la manicure, quindi, si può chiedere aiuto a qualche ingrediente segreto, come capita per la cura dei piedi.

3 segreti per far asciugare lo smalto in modo veloce, per avere unghie perfette in tutte le sere d’estate

Il primo metodo è piuttosto semplice. È quello del ghiaccio. Basta prendere una bacinella e riempirla con dei cubetti. Quindi, dopo aver steso lo smalto sulle unghie, sarà sufficiente mettervi dentro le mani per un paio di minuti, in modo da cristallizzarlo. È un’operazione molto facile, che si può compiere ovunque.

Il secondo metodo può essere alternativo al primo se non abbiamo a disposizione facilmente del ghiaccio. Pensiamo a quando siamo in vacanza. Non tutti gli hotel dispongono di frigoriferi, men che meno di freezer. Possiamo comunque emendare con della semplice acqua fredda. La lasciamo scorrere per qualche minuto, cercando una temperatura sempre più bassa, per poi immergere le mani per un paio di minuti. In questo caso, potremmo anche sacrificare una bottiglietta d’acqua molto fredda, reperibile più o meno dappertutto.

Infine, per il terzo metodo possiamo rivolgerci alla cucina. Si tratta, infatti, dell’olio d’oliva. Sarà sufficiente dotarsi di un piccolo nebulizzatore da riempire prima di iniziare a dipingere le unghie. Dopo aver concluso l’operazione, magari con il colore tanto di moda in questa estate 2022, dovremo spruzzare l’olio su ogni singolo dito. Lasciamo agire per un paio di minuti, quindi risciacquiamo con dell’acqua fredda. Il risultato sarà sorprendente. Possiamo decidere di asciugare ancora meglio avvalendoci dell’uso di un phon.

Ecco, dunque, 3 segreti per far asciugare lo smalto rapidamente, con metodi naturali, facilmente utilizzabili anche in vacanza, per aver sempre unghie perfette e mani curate in qualsiasi occasione.

