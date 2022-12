Una pasta veloce con soli 2 ingredienti? È la ricetta facilissima degli gnocchi verdi ai broccoli!

Voglia di una pasta veloce e leggera? La ricetta della nonna per preparare questi gnocchi con le verdure è digeribile, rapida da preparare e gustosissima, da provare subito!

Le ricette della pasta fatta in casa sono sempre le migliori. Spesso, però, si ha poco tempo da dedicare alla cucina, e si preferisce acquistare la pasta fresca o secca già pronta, direttamente al supermercato.

Scommettiamo, però, che se esistesse un tipo di pasta veloce da preparare, con una ricetta semplice e gustosa, nessuno vi rinuncerebbe.

Ecco perché, quest’oggi, abbiamo deciso di illustrare insieme una buonissima ricetta della pasta. Prepareremo un piatto molto particolare, ovvero quello a base di gnocchi ai broccoli.

Non useremo le patate, per renderli più leggeri e facilmente digeribili, ma ci serviranno solo questi ortaggi. I broccoli, infatti, sono tra i principali ortaggi di stagione, ricchi di minerali, vitamine e di un sapore davvero inconfondibile. Iniziamo subito questa ricetta che ci permetterà di preparare in un attimo un piatto squisito, salutare e persino leggero.

Una pasta veloce con soli 2 ingredienti? Ecco gli gnocchi alle verdure adatti a grandi e bambini

Esistono tante ricette per fare la pasta fresca in casa, ma molte di queste prevedono un grande dispendio di tempo ed energia. Gli gnocchi di oggi, invece, saranno pronti in 4 semplici mosse.

Per prepararli, dovremo innanzitutto pulire 300 grammi di broccoli, e tagliarli seguendo la linea delle cimette. Intanto, in una padella dovremo versare un filo d’olio, buttarvi metà cipolla già sminuzzata e preparare, così, il soffritto.

A questo punto potremo buttare in padella i nostri broccoli, quindi versarvi un po’ d’acqua, e un pizzico di sale e di pepe. A coperchio chiuso, cucineremo così per circa 20 minuti, finché non saranno morbidi.

Un passaggio fondamentale e divertente per questa ricetta

Quando finalmente la verdura sarà cotta, potremo trasferirla in un piatto, e quindi schiacciarla con un mestolo. A questa poltiglia di verdura, dovremo aggiungere 80 grammi di farina 00 (o quella che preferiremo).

Dovremo aggiungere anche 2 cucchiai di formaggio grattugiato, per rendere saporita e ancora più gustosa la ricetta. Mischiamo bene il tutto, quindi iniziamo a prendere un cucchiaino di impasto e mettiamolo in una mano. A questo punto, dovremo lavorare questa parte di impasto con entrambe le mani, cercando di creare una sorta di “pallina”. Questi saranno i nostri gnocchi.

Il nostro consiglio è quello di tenere le mani bagnate, così l’impasto non si appiccicherà

Quando avremo ripetuto il procedimento con tutto il composto, avremo ottenuto tutti gli gnocchi. A questo punto, quindi, potremo riempire una pentola con dell’acqua, metterla sul fuoco e farla bollire.

Verseremo, quindi, gli gnocchi in pentola, e li cuoceremo come di norma. Quando riemergeranno in superficie, li scoleremo e li trasferiremo in padella, dove li mischieremo al condimento che abbiamo scelto.

Il condimento più leggero per renderli perfettamente gustosi

Mangiare broccoli fa bene, e ci aiuterebbe anche a risolvere un problema molto comune in inverno. In una padella, quindi, dovremo scaldare un cubetto di burro, qualche fogliolina di salvia, una manciata di cubetti speck e una di noci sbriciolate.

Quando gli gnocchi galleggeranno, dovremo scolarli e passarli in padella, quindi mescolarli con questo sughetto. In questo modo prepareremo una pasta veloce con soli 2 ingredienti, buona da leccarsi i baffi.