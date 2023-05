3 scarpe col tacco stilose e comode per apparire più alta senza soffrire: addio vesciche e dolore ai piedi!

3 scarpe col tacco comode e stilose per apparire più alta senza soffrire - proiezionidiborsa.it

I tacchi permettono di slanciare la propria figura e far risaltare polpacci e glutei. Tuttavia, poche poche donne riescono a indossarli e a trovarli confortevoli. Ciò nonostante, molte preferiscono comunque metterli. Se sei tra queste, sappi che esistono tante scarpe super comode e che non ti faranno più rimpiangere le sneakers. Te ne sveliamo alcune.

“Chi bella vuol apparire qualche pena deve soffrire” è una frase che certamente avrai sentito dire molto spesso. Forse te la ripeti quando ti ritrovi ad indossare tacchi vertiginosi per cercare di sembrare più alta e, ai tuoi occhi, più attraente.

Eppure, alla fine della serata ti ritrovi con i piedi dolenti e pieni di vesciche. Questi fastidi sono però evitabili scegliendo le calzature giuste. Ti sveleremo 3 scarpe col tacco stilose e comode per apparire più alta senza soffrire.

I tronchetti con un tacco largo e squadrato

Ebbene sì, gli stivaletti sono un’ottima scelta per le donne che vogliono slanciare la propria figura e allo stesso tempo stare comode.

I migliori sono quelli che presentano una parte anteriore leggermente ammortizzata. Indossandoli non avrai più piedi dolenti a fine serata.

Potresti optare per i tronchetti donna in pelle di Nero Giardini, disponibili al prezzo di 87,50 su Amazon. Se vuoi un’alternativa un po’ più casual, andranno benissimo anche gli stivaletti con tacco largo con perle di Zara, in promozione al costo di 39,95 euro.

Le scarpe con plateau

Il plateau ti permette di indossare anche scarpe con tacchi molto alti senza soffrire molto. Pertanto potresti optare per calzature che ne sono dotate se proprio hai intenzione di portare delle scarpe con stiletto.

Tuttavia, per un’occasione elegante ti consigliamo un paio di scarpe molto semplici da indossare e dotate di un tacco di medie dimensioni. Stiamo parlando delle Decolleté black di Monki, disponibili su Zalando a 46,00 euro.

3 scarpe col tacco stilose e comode per apparire più alta senza soffrire: i sandali con plateau

Ti proponiamo anche un’alternativa più casual e che ultimamente sta spopolando. Stiamo parlando dei sandali con plateau Hennie Vagabond, alla moda e dotati di un tacco non troppo alto ma capace di slanciare al meglio la figura.

Il loro design essenziale gli permette inoltre di essere abbinati a qualunque outfit senza farti sfigurare. Puoi trovarli sul sito ufficiale di Vagabond a 120 euro e disponibili in diverse colorazioni.

Lettura consigliata

3 costumi da bagno per far sembrare i glutei alti e voluminosi