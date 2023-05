Come pulire persiane e tapparelle in 5 minuti? Ecco i trucchetti più facili per sbarazzarsi di sporco e polvere

Possiamo anche pulirle regolarmente, ma lo sporco e la polvere su persiane e tapparelle si deposita continuamente. Dunque, ecco i rimedi più facili da provare subito per pulire correttamente anche le tapparelle elettriche.

Per avere una casa in perfetto ordine, la pulizia delle tapparelle non deve essere sottovalutata. Sporco e polvere si accumulano facilmente ed è opportuno conoscere le regole fondamentali per sbarazzarsi subito di eventuali problematiche.

In particolare, le tapparelle elettriche sono delicate e per questo necessitano di una maggiore cura. Prima di capire come pulire persiane e tapparelle in poche mosse, è opportuno fare una valutazione: le “due facce” delle tapparelle si usureranno in modo differente. La parte esterna sarà soggetta alle intemperie e agli agenti atmosferici, quella interna, invece, sarà maggiormente colpita da polveri e sporco. Quindi, sarà necessario valutare il materiale di cui sono state realizzate le tapparelle o le persiane per scegliere adeguatamente il trattamento di pulizia migliore.

In linea generale, il primo passaggio da fare è quello di eliminare “il grosso” passando un panno morbido. Nelle zone più insidiose, invece, intervenire con un pennello a setole morbide. Alle tapparelle elettriche andrà spolverata anche la parte interna del cassonetto.

Come pulire persiane e tapparelle in 5 minuti? Ecco i passaggi per un intervento più profondo

Chi ha delle persiane in plastica o alluminio può lavarle facilmente con una miscela di sapone di Marsiglia e aceto bianco. Una combo favolosa per sgrassare e lucidare. Quindi, quello che si deve fare è strofinare la miscela ottenuta con un panno in microfibra ed il gioco è fatto. In caso, invece, di tapparelle in legno, la situazione cambia. Si consiglia di lavare le superfici con acqua tiepida e sapone neutro. Un’alternativa più delicata, ma ugualmente efficace è quella del vapore. Ideale per tapparelle elettriche in PVC.

Capi di lana e collant: due trucchi strepitosi nella lotta contro lo sporco

Per rimuovere la polvere velocemente, un altro rimedio è quello di usare dei capi di lana vecchi. La lana è in grado di attirare e trattenere la polvere. Così come i maglioni di lana, anche vecchi collant in microfibra sono perfetti per la pulizia delle tapparelle. Basta passare la calza sulle superfici per catturare la polvere in un batter d’occhio.

Infine, da non sottovalutare l'efficacia delle pinze da cucina. Bisognerà avvolgere un panno in microfibra intorno alla pinza e fissarlo con un elastico. Poi, passare le pinze lungo ogni lato della persiana o della tapparella per eliminare sporco e polvere in modo efficace.