La lettura è uno dei passatempi più diffusi tra le persone, dagli adulti ai bambini. Anche se le statistiche sottolineano che sono tanti coloro che, per mancanza di voglia o tempo, leggono decisamente poco. Senza dubbio è durante il periodo estivo che i più riscoprono il piacere di portare un libro in spiaggia. Infatti, uno dei modi per passare il tempo sotto l’ombrellone è proprio la lettura.

Sono tanti i libri che si possono leggere in vacanza, tra questi sia nuove uscite come “Serge” di Yasmina Reza, che classici. Oggi si andrà alla scoperta di 3 libri, tra classici e contemporanei, che si potranno tranquillamente leggere anche in spiaggia. Tra questi troviamo “Il Profumo” di Süskind, “Neve di Primavera” di Mishima e “Zucchero Bruciato” di Doshi.

3 romanzi belli da leggere in estate al mare o in vacanza per rilassarsi

Il Profumo, romanzo uscito nel 1985 e scritto da Patrick Süskind, divenne presto uno dei più venduti. Ambientato nella Francia del XVIII secolo, racconta la vita di un ragazzo dotato di un olfatto strabiliante. Interessato agli odori ma completamente alienato dalla società non riesce a provare interesse per gli altri esseri umani. Questa sua grande capacità di fiutare gli odori lo porta a lavorare in una profumeria che, poi, lo spedirà a Grasse. Sulla strada, si imbatte in un luogo privo di odori umani e decide di stabilirsi proprio in quella zona. Dopo essersi accorto di non avere un proprio odore, si reca a Montpellier dove decide di creare il profumo perfetto. Arrivato a Grasse comincia ad uccidere ragazze per impadronirsi del loro profumo.

Neve di Primavera

Il secondo romanzo di cui si tratta è un’opera uscita nel 1968 e scritta dall’autore giapponese Yukio Mishima. Ambientato in Giappone nel primo decennio del 1900, è un romanzo che tratta della storia di Kioyaki Matsugae che vive nel terrore di essere travolto dai sentimenti. Un giovane follemente innamorato di se stesso, ma anche complicato e delicato. Innamorato e ricambiato dell’amica Satoko, si renderà conto dei suoi sentimenti solamente quando lei sarà data in sposa.

Zucchero Bruciato

Un romanzo uscito recentemente in libreria scritto dall’autrice Avni Doshi. La storia di Tara, ribelle scapestrata ormai diventata l’ombra di se stessa per via dell’Alzheimer e della figlia Antara. Quest’ultima, da sempre ritenuta un peso dalla madre, è ora impegnata ad occuparsi di quel genitore ormai non autosufficiente. Il dramma si svolge tra ricordi dolorosi, tradimenti, rotture, ma anche contraddizioni e amore. Un romanzo che va a scandagliare a fondo il difficile rapporto madre-figlia fino alle sue estreme conseguenze. Ecco, quindi, 3 romanzi belli da leggere in estate per fare il pieno di emozioni.

Lettura consigliata

