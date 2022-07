L’estate ci fa venire voglia di vacanze e molti possono organizzare un viaggio solo adesso. Invece delle solite destinazioni, però, quest’anno potremmo scegliere un Paese esotico che ha riaperto da poco le frontiere ai turisti. È conosciuto per essere un posto sicuro, ricco di fascino e con abitanti particolarmente gentili e rispettosi. Stiamo parlando del Giappone, il Paese del Sol Levante, capace di creare ricordi unici ed emozionanti nei cuori dei suoi visitatori.

Dove andare a fine estate per fare un viaggio indimenticabile, mangiando bene e incontrando persone rispettose

Il Giappone è un Paese che ha sempre affascinato l’immaginario Occidentale e continua a essere così ancora oggi. Città e cultura fondono insieme tradizioni e antiche credenze con la tecnologia e le strutture più moderne.

Parlando di cultura, i giapponesi sono generalmente abituati al rispetto reciproco, tanto che difficilmente si rifiuteranno di darci un aiuto se siamo in difficoltà. Fortunatamente, soprattutto i ragazzi più giovani, generalmente sono in grado di comunicare con noi in inglese.

Per quanto riguarda la cucina, invece, siamo abituati a pensare solo al sushi. Sebbene sia effettivamente un caposaldo della tradizione culinaria giapponese, ce ne sono tanti altri meno conosciuti e che potrebbero piacerci anche di più. Basti pensare al ramen, alla tempura, al pesce grigliato o alla succulenta carne Kobe alla piastra. Basterà un po’ di curiosità per scoprire che la cucina giapponese è ricca e spesso anche economica.

Cosa visitare in Giappone

Utilizzando il treno ad alta velocità possiamo visitare ben più di Tokyo, dove generalmente atterrano gli aerei provenienti dall’Italia. In particolare, potremmo esplorare la città di Nikko, famosa per gli aceri colorati durante la stagione autunnale. C’è poi il castello Himeji, arroccato su un’altura tanto da sembrare uscito da un sogno.

Merita sicuramente una visita anche Kyoto, famosa per i suoi numerosi templi. Lì vicino c’è anche Nara, una cittadina immersa nel verde e fuori dal tempo, dove potremmo facilmente incontrare dei cervi.

Infine, il Monte Fuji potrebbe essere la degna conclusione di una vacanza indimenticabile, soprattutto dopo il forte caldo estivo.

Ecco, quindi, dove andare a fine estate se siamo alla ricerca di un’esperienza unica da raccontare agli amici. Se poi abbiamo paura di spendere troppo per questo viaggio, basterà utilizzare qualche piccolo trucco per risparmiare.

