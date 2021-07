Melanzane che passione e che feeling con l’Italia, dato che non c’è stagione in cui queste verdure non risultino protagoniste sulle nostre tavole. Ecco allora 2 piatti estivi gustosissimi a base di melanzane che ci faranno letteralmente impazzire per gusto e sapore. Infatti in qualsiasi modo le cuciniamo e abbinate o solitarie le melanzane rappresentano sempre per noi italiani più di un semplice contorno.

2 piatti estivi gustosissimi a base di melanzane che ci faranno letteralmente impazzire

La prima idea che andiamo a vedere sono degli arabi o delle focaccine con le melanzane. Punto di partenza del pane morbido che si presti all’imbottitura ma non contenga semi per non contrastare con gli ingredienti interni.

Prendiamo una melanzana bella grande e tagliamola a rondelle mettendola poi sotto sale per una mezzoretta. Prendiamo nello stesso tempo un paio di mozzarelle e tagliamole allo stesso modo adagiandole sulla carta cucina per perdere il liquido di conservazione.

Cuociamo della salsa di pomodoro alla quale aggiungiamo uno spicchio di aglio, sale e pepe e una spolverata di origano. Mettiamo le rondelle di melanzane sulla piastra e scottiamole per circa 5 minuti complessivi per entrambi i lati. A questo punto farciamo i nostri panini e mettiamoli nel fornetto il tempo tecnico che la mozzarella fonda appena sugli ingredienti.

Una caponata light tutta salute

Secondo piatto che andiamo a vedere è una caponata light con tante verdure genuine e salutari per un piatto perfetto per questa calda estate.

Suggeriamo di utilizzare le melanzane, dei pomodori, 1 cipolla di Tropea, capperi, olive nere, origano, sale, pepe e olio extravergine. Tagliamo a dadini le melanzane e lasciamole riposare per perdere l’acqua assieme al sale. Quindi facciamo il soffritto con la cipolla e l’olio, unendo subito dopo le melanzane. Uniamo quindi i pomodori tagliati e se vogliamo dell’aceto e dello zucchero come vorrebbe la ricetta originale.

A questo punto uniamo assieme tutti gli ingredienti e lasciamo cuocere per circa 5 minuti. Serviamo fredda unendola magari a delle bruschette.

