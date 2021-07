Marzocchi Pompe è un titolo azionario interessante per chi ha orizzonti temporali di investimento medio lunghi. I motivi che ci spingono a questa considerazione sono di varia natura.

Incominciamo col dire che il nostro Ufficio Analisi ha avviato la copertura del titolo con giudizio Buy già a fine marzo (clicca qui per leggere il report) quando quotava 3,18 euro. Da quella data le azioni Marzocchi Pompe si sono apprezzate del 55% circa, La corsa, però, potrebbe non essersi ancora arrestata. Come si vede dal grafico, infatti, dopo la rottura della resistenza in area 4,56 euro (I obiettivo di prezzo) c’è stato un momento di disorientamento delle quotazioni, ma il supporto in area 4,56 euro sta resistendo molto bene. Rimane intatto, quindi, lo scenario che vede le quotazioni dirette verso gli obiettivi indicati in figura con conseguente aggiornamento dei massimi storici.

Ovviamente una chiusura settimanale inferiore al supporto in area 4,56 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Negli ultimi mesi a sostegno del titolo ci sono anche gli analisti che stanno aumentando il prezzo obiettivo del titolo. Ad esempio, qualche settimana fa Integrae Sim ha portato il prezzo obiettivo a 6,03 euro con giudizio comprare.

Tra i suoi punti di forza ricordiamo che la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore. Inoltre, considerati i flussi di cassa generati dall’attività dell’azienda, la sua valorizzazione è bassa.

Un titolo azionario interessante per chi ha orizzonti temporali di investimento medio lunghi: le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Marzocchi Pompe

La società Marzocchi Pompe (MIL:MARP) ha chiuso la seduta del 5 luglio a quota 4,88 euro in rialzo del 4,72% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.