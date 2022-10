3 rimedi naturali alternativi alla pinzetta per eliminare i peli sotto il mento

Avere un po’ di peluria sotto il mento può essere una condizione normale per il viso di una donna. Certo, quando questa è proprio impercettibile. In altri casi, invece, quando i peli aumentano e magari sono anche spessi e neri, la condizione può non farci piacere. Per cui tendiamo ad attivarci per eliminare questa antiestetica peluria. Magari praticando cerette. Che, però, possono irritare la pelle dando origine ad arrossamenti o abrasioni.

Oppure usiamo le pinzette, che ci aiutano a estirpare il pelo per intero con un po’ di leggero dolore. I peli sul mento, però, nonostante l’estirpazione, dopo poco si ripresentano. Una soluzione alla loro eliminazione potrebbe consistere nello sperimentare alcuni semplici ma efficaci rimedi naturali.

3 rimedi naturali alternativi alla pinzetta e allo strappo del pelo

Potremmo ritrovarci con una imbarazzante crescita di peli sotto il mento per vari motivi. Come l’avanzare dell’età, una particolare situazione ormonale o, semplicemente, per aver azzardato una ceretta non necessaria. Certamente ciò ci fa sentire a disagio e ci sembra di non riuscire a risolvere il problema con pinzette o altri metodi depilatori.

Possiamo allora provare ad avvalerci dell’aiuto di rimedi naturali tanto semplici quanto efficaci. Alcune miscele di ingredienti naturali, come miele e zucchero, avena e limone e uova e farina di ceci, ci aiuteranno a eliminare i peli. E senza strappi, arrossamenti e dolore. Scopriamo come procedere.

Miele e zucchero e avena e limone

Potremmo indebolire i peli sul mento, favorirne la caduta e rallentarne la comparsa. E possiamo farlo grazie a un semplice preparato a base di miele e zucchero. Basterà prendere una ciotola, versarvi dentro un cucchiaio di miele millefiori e un cucchiaio di zucchero bianco. Si dovrà mescolare il composto e stenderlo con le dita pulite sul mento precedentemente deterso. Si dovrà effettuare un massaggio circolare e lasciare agire 15 minuti. Dopodiché si sciacquerà il mento con acqua.

Al posto dello zucchero possiamo unire al miele l’avena e il limone. Basta mescolare in una ciotola due cucchiai di miele millefiori, 2 cucchiai di succo di limone e 2 cucchiai di avena. Ne risulterà un impasto appiccicoso, da stendere sul mento. Massaggiandolo sul mento verranno rimossi nell’immediato i peli in superficie.

Uova e farina di ceci

Possiamo far sparire l’odiosa peluria sotto il nostro mento con 2 altri semplici ingredienti: 1 uovo e della farina di ceci. Dell’uovo avremo bisogno solo dell’albume, ovvero della parte bianca. Separato il tuorlo dall’albume, terremo il secondo e lo verseremo in una ciotola. A questo uniremo un cucchiaio di farina di ceci. Dovremo realizzare un impasto liscio e morbido, da mettere sul mento e da lasciare completamente seccare. Ci vorranno almeno 10 o 15 minuti.

Quando l’impasto sarà secco, potremo eliminarlo sciacquando il viso con acqua. E, in particolare, sfregando con le dita nella direzione opposta alla crescita dei peli. Che verranno via con facilità. Abbiamo quindi visto 3 rimedi naturali alternativi alla pinzetta e molto efficaci per una epilazione senza dolore del mento.

