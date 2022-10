3 idee per conservare riviste e giornali in casa tenendoli sempre in ordine

Leggere è una sana abitudine che tutti dovremmo intraprendere regolarmente. Per fortuna, qualcuno tra noi già lo farebbe. C’è chi ha una passione per i viaggi, la cucina o vuole conoscere l’oroscopo della settimana. Per questo decide di consultare spesso e volentieri la rivista di fiducia o tenersi informato sul proprio quotidiano di riferimento.

In entrambi i casi, è facile accumulare un mare di carta in casa, e non sapere più dove metterla. Il problema potrebbe facilmente risolversi, senza dover per forza buttare via tutto. Ma semplicemente, con 3 idee per conservare riviste e giornali che ci aiuteranno a organizzare al meglio lo spazio tra le mura.

Dove vendere i vecchi giornali per guadagnarci

Se i nostri periodici non ci stessero così a cuore, potremmo escogitare qualche modo per sbarazzarcene in fretta, racimolando anche una sommetta. Il primo punto di vendita è virtuale e si tratta di eBay. Il celebre sito di ecommerce si compone di più categorie. Tra queste vi è la sezione “Libri e riviste”, perfetta per mettere un bell’annuncio in risalto.

Un’altra soluzione che potrebbe dare i frutti sperati è quella di recarsi presso un mercatino dell’usato. Chi vi ha già messo piede saprà quanti pezzi vintage e ricordi del passato si espongono qui. Ci saranno buone probabilità di trovare qualcuno appassionato alle vecchie riviste e disposto a comprarle.

Ecco 3 idee per conservare riviste e giornali in modo intelligente e comodo

Chi avesse bisogno di riordinare almeno momentaneamente la propria stanza, perché invasa dai giornali, potrebbe adottare qualche semplice astuzia. La prima consiste nel sistemare tutto in un pratico armadietto di recupero. Per posizionarlo serve spazio, ma diventerà un valido complemento d’arredo. Passiamolo con la carta vetrata, pitturiamolo del colore che preferiamo e mettiamolo in salotto, pronto per ospitare tutta la carta che vi riporremo. Al posto dell’armadio, potremmo invece affidarci a un baule. Se ne abbiamo conservato uno vecchio in soffitta, potremmo sfruttarlo come casa per i giornali. Per dargli un tocco di classe, potremmo decorarlo a piacere grazie alle tecniche di découpage.

Infine, l’ultimo aiuto potrebbe arrivare da dei contenitori sottovalutati: le cassette della frutta. Procuriamocene qualcuna abbastanza robusta, quindi passiamoci sopra una vernice ad acqua trasparente. Sistemiamoci con cura i quotidiani e sovrapponiamole tra loro per occupare meno spazio possibile.

E se disponessimo di giornali antichi e da collezione ai quali tenessimo particolarmente? In questo caso, la scelta migliore sarebbe quella di plastificarli. Inseriamoli in buste di carta apposite, insieme a un foglio trattato con una soluzione alcalina. Conserviamo tutto quanto in un luogo senza umidità e calore eccessivo.

