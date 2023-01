3 rimedi inaspettati ed economici per evitare la condensa sui vetri di casa senza deumidificatore

Con il freddo la differenza della temperatura tra l’esterno e l’interno di casa può provocare il fenomeno della condensa sui vetri delle finestre. Con il tempo potrebbe causare danni ai mobili, pavimenti in legno e muri, per questo bisogna ricorrere ai ripari con alcuni trucchetti. Ecco 3 semplici rimedi da mettere che non incidono sulla bolletta.

D’inverno tornare a casa dopo una lunga giornata e trovare gli ambienti caldi è una sensazione decisamente gradevole. Di norma teniamo le stanze a temperature più elevate, rispetto l’esterno, grazie a termosifoni, stufe e camini. L’importante è non esagerare, secondo le disposizioni dovremmo mantenere i 20 gradi circa, per ridurre gli sprechi e risparmiare in bolletta.

Un problema abbastanza comune, che possiamo notare sulle finestre e vetri di casa, è la formazione della condensa. Un fenomeno che si presenta più frequentemente in bagno, in cucina e nelle stanze dove mettiamo i panni ad asciugare. Si forma negli ambienti più umidi per la differenza di temperatura con l’esterno.

Consigli utili e 3 rimedi inaspettati ed economici per evitare la condensa

Vetri appannati e pieni di goccioline non sono un problema antiestetico perché, a lungo andare, potrebbero provocare alcuni danni in casa. Se non vi è un adeguato ricambio d’aria negli ambienti casalinghi, le conseguenze non tarderanno ad arrivare. L’acqua di condensa è priva di sali e per questo potrebbe causare muffa, ossidazione, puzza ed anche rovinare gli arredi. Per scongiurare i possibili danni, eliminiamo le gocce di acqua, specie se in grande quantità, con un semplice panno in microfibra.

Anche se fuori c’è freddo cerchiamo nelle ore più calde di aprire le finestre per fare circolare l’aria. L’ideale sarebbe montare infissi con doppi vetri, oppure limitare l’umidità con un deumidificatore, anche di piccole dimensioni. Un piccolo trucchetto per non fare appannare specchi e vetri potrebbe essere pulirlo con della schiuma da barba, un perfetto idrorepellente. Ma potrebbero stupirci anche questi 3 rimedi inaspettati ed economici per evitare la condensa sulle finestre.

Il primo trucchetto consiste nel riempire dei vecchi calzini con i granuli agglomeranti della lettiera per gatti, perché assorbe l’umido, meglio ancora se a base di silice. Posizioniamola vicino le finestre e sui davanzali e non troveremo più goccioline sui vetri. Per risolvere il fenomeno con il secondo rimedio, dovremo recuperare un piccolo sacchetto di juta o lino e riempirlo di gel di silice. È un essiccante che generalmente troviamo all’interno di borse, o altri prodotti, per proteggerli dall’umidità.

L’ultimo trucchetto per eliminare l’umidità

L’ultimo trucchetto è spesso utilizzato anche per asciugare velocemente il bucato e praticamente a costo zero, perché dovremo usare del sale grosso. Un prodotto che è versatile e che spesso abbiamo in dispensa per vari motivi, per pulire casa, il bucato e per fare un caldo pediluvio. Recuperiamo un barattolo di vetro riciclato e riempiamolo di sale grosso, poi adagiamolo sui davanzali delle finestre.