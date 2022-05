Sempre di più riserviamo un occhio di riguardo al portafoglio. Cercare di risparmiare è diventato molto importante ed uno dei modi migliori per farlo è senz’altro evitare inutili sprechi. Quando facciamo la spesa può capitare di lasciarsi andare all’acquisto del superfluo oppure di fare errori di valutazione. Uno degli ambiti in cui è più semplice e comune sprecare è senza ombra di dubbio la cucina. Quante volte compriamo più cibo del necessario oppure rimangono degli avanzi? Con un pizzico di inventiva e di voglia di fare, possiamo usare ciò che avanza o gli scarti di alcuni ortaggi per preparare piatti incredibili. Oggi vogliamo concentrare la nostra attenzione su un prodotto delizioso e che quasi tutti amano: il pollo arrosto. Succoso all’interno e croccante all’esterno, il pollo arrosto avanzato può trasformarsi in piatti creativi e deliziosi.

3 ricette veloci e leggere da preparare con il pollo arrosto avanzato per cucinare primi, secondi e contorni facili ed economici

Iniziamo da un semplice primo piatto che arricchiremo con il pollo arrosto avanzato. Per prepararlo useremo gli avanzi del pollo, 300 g di pasta, 2 zucchine e 100 g di piselli. Per insaporire ci serviranno un filo d’olio extravergine d’oliva, sale e curry. Portiamo a bollore una pentola d’acqua ed aggiungiamo il sale. Nel frattempo, laviamo e tagliamo a listarelle le zucchine. Facciamole cuocere in padella a fuoco medio con i piselli, un filo d’olio e sale. Cuociamo la pasta e tagliamo il pollo arrosto avanzato a pezzetti. Uniamolo a fine cottura ai piselli e alle zucchine ed insaporiamo con del curry. Se necessario, aggiungiamo un po’ d’acqua di cottura della pasta per amalgamare meglio. Scoliamo la pasta al dente e facciamola saltare in padella con il condimento per un minuto prima di servirla.

Crocchette

Per delle sfiziose ma leggere crocchette, ci serviranno il pollo arrosto avanzato, 400 g di patate e un uovo. Per completare, useremo il prezzemolo, 100 g di pangrattato, sale e pepe. Dopo aver fatto bollire le patate, schiacciamole e mettiamole in un recipiente insieme a uovo, prezzemolo, sale, pepe e 60 g di pangrattato. Frulliamo il pollo e uniamolo al composto. Formiamo delle crocchette e passiamole nel restante pangrattato. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi e facciamole cuocere per circa 15 minuti. Per una versione più sfiziosa possiamo farle cuocere nell’olio bollente.

Insalate

L’ultima di queste 3 ricette veloci e leggere da preparare è quella di una semplice insalata. Il pollo arrosto diventerà il protagonista di insalate miste con cous cous, riso, farro, pasta, ma anche con verdure come lattuga, rucola e radicchio. Con l’arrivo dell’estate, le maxi insalate sono molto apprezzate e perfette da consumare a pranzo in un giorno di lavoro. Tutto ciò che dobbiamo fare sarà lasciare spazio alla fantasia e usare ingredienti che abbiamo già nel frigorifero.

Approfondimento

Come usare gli albumi avanzati per preparare una cena sfiziosa ed economica in soli 10 minuti senza sporcare pentole e padelle