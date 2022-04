A chi non è mai successo di cucinare qualcosa per una cena tra amici e poi di vedere arrivare qualche invitato in meno? Capita a volte che avanzi del cibo oppure di calcolare male le quantità. Buttare via il cibo è un grande spreco che andrebbe sempre evitato. Quando cuciniamo creiamo sempre molti scarti che spesso finiscono nella spazzatura. Pensiamo alle verdure: ad esempio, quando prepariamo finocchi e carciofi buttiamo via gambi e foglie che potremmo in realtà riutilizzare. Riciclare in cucina è molto importante anche al fine di risparmiare qualcosa sul costo della spesa. Oggi parleremo di un alimento che, quando avanza, non sappiamo mai come impiegare: il riso bollito. Suggeriremo 3 ricette appetitose che ci permetteranno di evitare inutili sprechi preparando pietanze che vanno dal primo piatto al dolce.

Pochi sanno che il riso bollito avanzato diventa gustoso se riutilizzato così per cucinare sfiziosi piatti veloci e facili

Anziché realizzarle con la carne, prepariamo delle gustose ma sane polpette di riso al forno. Infatti, la carne può essere sostituita dal pane raffermo, dalle verdure e anche dal riso. Mettiamo il riso bianco avanzato in un recipiente e aggiungiamo del formaggio grattugiato, un uovo e del prezzemolo. Amalgamiamo il tutto e formiamo delle palline. Trasferiamole su una teglia rivestita con carta forno e facciamole cuocere a 180 gradi per 25 minuti. Per una versione più sfiziosa, facciamole cuocere in abbondante olio di semi di arachidi bollente piuttosto che al forno. In alternativa, possiamo anche cuocerle in padella insieme a 2 cucchiai d’olio finché non risulteranno dorate.

Verdure ripiene

Possiamo preparare delle verdure ripiene per una cena davvero gustosa. Scegliamo dei peperoni oppure dei pomodori tondi. Svuotiamone la cavità e rimuoviamo semi e filamenti. Riempiamo le verdure con il riso, un po’ di formaggio grattugiato ed un pezzetto di burro in superficie. Inforniamo a 180 gradi per circa 30 minuti e potremo gustare un piatto delizioso e davvero semplice. Possiamo scegliere di aggiungere anche della salsiccia al ripieno per realizzare un prelibato piatto unico. Facciamola rosolare in padella per qualche minuto e uniamola al ripieno di riso per un risultato eccellente.

Dessert al mango e cocco

Pochi sanno che il riso bollito avanzato può servire anche per realizzare un dolce. Immaginiamo di avere 150 grammi di riso avanzato. Uniamo in un pentolino 200 millilitri di latte di cocco e 50 grammi di zucchero di canna. Aggiungiamo anche un cucchiaino di cannella e un pizzico di sale. Lasciamo scaldare in modo da sciogliere lo zucchero, ma senza portare ad ebollizione. Uniamolo al riso bollito in un recipiente, amalgamiamo il tutto e lasciamo assorbire. Sbucciamo mezzo mango, tagliamolo a fette e serviamolo insieme al riso in un piattino da portata oppure in una scodellina.

Consiglio

Non buttiamo via l’acqua di cottura del riso. Anche questa può essere utilizzata in mille modi diversi per le pulizie della casa, per le piante ma anche per la cura della persona.

Approfondimento

