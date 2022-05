Le fragole sono alimenti dolcissimi e ricchi di elementi benefici, le vere protagoniste della primavera. Tra vitamine, omega 3, potassio e tanti altri fitonutrienti sono grande fonte di benessere per chi le consuma. Tuttavia, anche nel caso delle fragole, bisognerà fare attenzione ad eventuali intolleranze o allergie. Infatti non è raro sviluppare problematiche proprio in seguito al consumo di questo prodotto. Le fragole, oltre ad essere servite in tavola in decine di modi diversi, possono venirci in aiuto anche come rimedio di bellezza.

Oggi si cercherà di capire come utilizzare le fragole e, soprattutto, le foglie per risolvere qualche piccolo disturbo. Se si vogliono sfruttare le foglie delle fragole si consiglia di coltivare questo frutto nell’orto, in piena terra o sul balcone. In questo modo si sarà sicuri di ciò che si andrà ad utilizzare. Le foglie delle fragole potranno essere raccolte da maggio fino alla fine dell’estate. Il momento ideale per procedere è quello in cui le foglie non sono bagnate né appassite.

Ottimo coltivare le fragole e prepararle come dessert e in più possiamo utilizzarne le foglie come rimedio naturale a questo disturbo

Le foglie delle fragole possono essere utilizzate per stimolare la diuresi. Sarà sufficiente creare un infuso con 20 g di foglie secche da unire a un litro di acqua bollente. Lasciare in infusione per una ventina di minuti. Prima di consumarlo si consiglia di fare raffreddare l’infuso e filtrarlo. Se non si ama il sapore, si potrà addolcire utilizzando dello zucchero o del miele. Gli esperti consigliano di berne un paio di tazze al giorno per stimolare la diuresi. Tuttavia non bisognerebbe mai esagerare per non incorrere in problemi, se si hanno dubbi meglio rivolgersi al proprio medico curante.

Un aiuto per i denti

Le fragole potranno anche essere utilizzate per eliminare il tartaro dai denti. Infatti, da un lato è ottimo coltivare le fragole e prepararle come dessert, ma dall’altro possono soccorrerci anche per piccoli problemi quotidiani. Bisogna premettere che una pulizia accurata con dentifricio e spazzolino permetterà di evitare un accumulo eccessivo di tartaro sui denti. Tuttavia si potrebbe provare anche ad utilizzare una volta alla settimana questo rimedio a base di fragole. Prendere una fragola e schiacciarla prima di strofinarla sui denti e risciacquare.

In cucina

Le fragole in cucina possono diventare un alimento perfetto per la stagione calda, specialmente se abbinate a yogurt bianco e cetrioli. Ingredienti freschi e genuini, perfetti per essere consumati durante la colazione o anche per una merenda veloce.

Come conservare le foglie

Le foglie delle fragole potranno essere conservate all’interno di barattoli di vetro. Prima di ciò, però, andranno fatte essiccare in un luogo fresco e ventilato dopo averle sciacquate sotto l’acqua corrente.

Approfondimento

Oltre alle creme per avere la pelle del viso idratata e luminosa anche a 50 anni potremmo provare questi rimedi naturali della nonna