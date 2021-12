Domani è l’ultimo giorno di contrattazione del 2021, un anno dove molti hanno visto pericoli all’orizzonte, che alla fine si sono rivelati solo rumore di fondo senza senso e senza pericolo. Come sarà il 2022? I nostri calcoli probabilistici ci fanno ritenere che per i primi 5/6 mesi si possa assistere ad una certa debolezza per poi lasciare spazio ad un bull market di alcuni anni.

Il ribasso atteso per buona parte del prossimo anno quindi rappresenterà probabilmente una straordinaria occasione di acquisto.

Torniamo al breve termine.

Alle ore 16:50 della giornata di contrattazione del 28 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.834

Eurostoxx Future

4.265

Ftse Mib Future

27.220

S&P 500 Index

4.791,93.

La previsione annuale e l’andamento reale dei listini

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 23 dicembre.

Cosa attendevamo per questa settimana?

Minimo nella giornata di lunedì e massimo in quella di giovedì. Per il momento la previsione rimane confermata dall’andamento dei prezzi e quindi dopo il ritracciamento odierno come da attese, domani i mercati azionari dovrebbero chiudere intorno ai livelli di massimo settimanale.

I livelli da monitorare per definire la tendenza in corso e quella dei prossimi giorni

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 30 dicembre inferiore ai 15.818. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 15.046.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 30 dicembre inferiore ai 4.269. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.026.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 30 dicembre inferiore ai 27.110. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 27.315.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 30 dicembre inferiore ai 4.733. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.531.

Posizione in corso da mantenere per il trading multidays

Long sugli indici analizzati in corso dall’apertura apertura del 23 dicembre.

Come si potrebbe svolgere la giornata di contrattazione di giovedì?

Domani i mercati azionari dovrebbero chiudere intorno ai livelli di massimo settimanale e quindi si presuppone un’apertura sui minimi per poi lasciare spazio ad un rialzo fino alla chiusura di giornata.