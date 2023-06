Dopo il forte rialzo dei giorni scorsi, la settimana è iniziata con un ritracciamento. Movimento atteso, come attendiamo da oggi in poi, la formazione delle basi per un forte rialzo fino al 4 agosto. Fra domani e il 9 giugno, scadranno dei setup importanti calcolati con il nostro metodo proprietario. Solitamente questi pattern temporali hanno portato all’inizio di forte direzionalità. Sarà così anche stavolta? Rialzo o ribasso a Wall Street fino al 4 agosto?

Le nostre attese

Le probabilità che nel corso del 2023 non si assista al “sell in may” sono molto elevate. Quest’anno il rendimento fra maggio e settembre dovrebbe essere molto positivo. L’unica fase che attendiamo di ribasso, anche abbastanza accentuato, è fra il 4 agosto e l’inizio del mese di settembre.

Nonostante qualche incertezza di tanto in tanto, i grafici continuano a rimanere impostati al rialzo, e a disegnare minimi e massimi crescenti.

Ci sono comunque dele resistenze dinamiche (trend lines) che continuano a rigettare il rialzo. Riteniamo, che presto queste verranno superate anche con forza. Se non sarà così, e i principali supporti verrebbero rotti al ribasso, i prezzi potrebbero “scendere a rotta di collo” fino al 4 agosto.

Torniamo al breve termine.

Rialzo o ribasso a Wall Street fino al 4 agosto? I livelli che mantegono il rtrend al riazo

La giornata di contrattazione di lunedì 5 giugno si è chiusa con segno negativo, e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.562,86

Nasdaq C.

13.229,43

S&P500

4.273,79.

Riteniamo che questo ritracciamento sia propedeutico all’inizio di una nuova fase rialzista, anzi potrebbe rappresentare “gli ultimi scampoli” di ribasso per il mese appena iniziato.

Come al solito, quello che conterà sarà la tenuta o meno dei livelli di supporto. Essi sono i seguenti per i prossimi 2/3 giorni operativi:

Dow Jones

32.586

Nasdaq C.

12.889

S&P500

4.170.

Le probabilità dei nostri sistemi predittivi rimangono sempre le stesse: 70% rialzo e 30% ribasso. Vedremo poi cosa accadrà.

Lettura consigliata

Arriva più velocemente l’assegno sociale INPS di 500 euro con questa nuova domanda semplificata. Meglio informarsi