Adottare un cane è una decisione che cambia la vita. Prendere con sé un animale significa prendersene cura ogni giorno e farne un compagno di vita. Esistono razze molto particolari e strane. Ma acquistare un cucciolo, mossi dalla tenerezza o perché ci siamo innamorati della bellezza della razza, può regalarci brutte sorprese.

Per alcuni la scelta di un cucciolo non può prescindere dalle caratteristiche fisiche, dall’indole e dal carattere della razza. Inoltre, come per gli esseri umani, ogni cane ha una sua personalità individuale che lo rende unico.

Ad ogni modo, stile di vita, personalità, il nostro lavoro, se viviamo in famiglia o da soli sono tutti aspetti da tenere presenti. Soprattutto chi è alla prima esperienza come proprietario ha bisogno di capire quali razze siano più adatte, essendo inesperto. Anche in questi casi, però, la convivenza può rivelarsi difficile.

Solitamente ci sono 3 razze di cani per padroni inesperti e per la vita in famiglia, eppure in molti casi si rivelano complesse da educare. Rimarremo sorpresi dal riconoscere tra queste alcune tra le razze più diffuse e amate dagli appassionati cinofili. Cercheremo di capire quali problemi si presentano più spesso e come cercare di risolverli.

3 razze di cani per padroni inesperti che però a volte si rivelano difficili da gestire

Da cuccioli sono morbidi, col manto setoso e il musetto dolcissimo. Chi non si è innamorato a prima vista del cucciolo di Labrador della pubblicità della carta igienica? Il Labrador è un cane di taglia grande, ma dal carattere dolce, affidabile, socievole.

Per il suo temperamento è un compagno di vita straordinario e molto disponibile a qualsiasi attività in compagnia dell’umano. Tuttavia, il Labrador è un cane con un’energia esplosiva. La sua spiccata intelligenza, anche emotiva, deve immediatamente essere incanalata in attività che lo scarichino.

Questo cane ha bisogno di lunghe passeggiate, giochi impegnativi e molta attività fisica. Se lasciato solo può avere comportamenti distruttivi ed entrare in depressione. Educarlo è relativamente semplice, ma ha bisogno di essere seguito.

Stessa cosa vale per il Jack Russel Terrier. Questa razza di piccola taglia è diventata famosa negli ultimi anni ed è una scatola di energia, coraggio e testardaggine. Con gli altri cani può essere presuntuoso e attaccabrighe, e, se non educato, può avere atteggiamenti aggressivi. Anche il Jack deve essere impegnato mentalmente e stancato fisicamente per non diventare distruttivo.

Per finire parliamo del Beagle. Questa razza, nata come cane da caccia, si è rivelata perfetta per la vita in famiglia. Adorabile con i bambini, sopporta qualsiasi noia ed è un instancabile giocoliere. Tuttavia anche per loro è necessario scaricare, ogni giorno, per un paio d’ore, l’energia sia con giochi, che con molta attività fisica. I Beagle sono anche grandi abbaiatori e hanno fama di essere testardi e non semplici da educare.

