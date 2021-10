Gli Italiani sono un popolo che mantiene nelle corde la sana passione per un bicchiere di vino. Siamo circondati da vitigni straordinari e da prodotti d’eccellenza. Così ci piace vantarci perché siamo orgogliosi di questi prodotti che ci rendono famosi nel Mondo e finiamo però per scoprirci un pochino diffidenti nei confronti di ciò che viene da lontano.

Eppure così facendo ci dimentichiamo che molti italiani nel corso del tempo hanno portato le loro capacità e la loro bravura in giro per il Mondo. Di conseguenza la qualità dei loro prodotti e l’amore del loro lavoro. Non stupisce allora che nella lista delle migliori 100 cantine del Mondo redatta dalla prestigiosa World’s Best Wineyards, a vincere per il 2021 sia stato questo produttore. E che la sua cantina mantiene nelle corde una italianità evidente.

3 ragioni per assaggiare questo sorprendente vino proveniente da un Paese lontano

Si tratta della Bodega Zuccardi, proveniente dal territorio di Mendoza, in Argentina. Una cantina splendida composta da un edificio monumentale ed elegante, e che in molti modi ci ricorda il nostro Paese. Zuccardi è un cognome di evidentissima origine italiana. Come se non bastasse all’interno della stessa lista riguardanti le migliori cantine al Mondo, al posto numero 7 troviamo la vicinissima Bodega Catena Zapata. Anche in questo caso a fondarla fu un italiano, Nicola Catena, circa cento anni fa.

Solo in quella regione più di 65 mila persone hanno la cittadinanza italiana. Sono i discendenti di tante nonne e nonni emigrati, che in tantissimi casi si sono dedicati alla coltivazione della vite ed alla produzione del vino (insieme anche a francesi e spagnoli). Il capolavoro e il prodotto di punta di questa regione insospettabile è il vitigno chiamato Malbec.

Una regione molto italiana posta ai confini del Mondo

Oggi in questa splendida regione che si estende alle pendici delle Ande, si trovano decine di cantine con cognomi di chiara origine italiana. Il vino Malbec si è saputo migliorare nel corso della sua storia più che centenaria, mantenendo mediamente dei prezzi estremamente concorrenziali. Ed è questa la seconda ragione per cui assaggiare questo splendido vino. In origine era un prodotto bevuto in tutta l’Argentina, poi progressivamente in tutto il Sudamerica. Fino a diventare oggi tra le tipologie più apprezzate al Mondo. Un vino rosso forte, rotondo, con sapori di frutta e cioccolata. Cresciuto con l’energia del sole ed irrigato con l’acqua che scende dalle Ande.

E non c’è solo il vino a sorprenderci di questa terra, perché questa provincia culturalmente italianissima è stata proclamata dalla rivista americana Time tra le 100 regioni del Mondo più interessanti per il 2021.

Una festa divertentissima

Come se non bastasse questo, ogni anno a Mendoza si svolge la Festa della Vendemmia e la Festa in Piazza. In quest’occasione imperdibile i membri delle associazioni degli emigrati dalle Regioni italiane si danno appuntamento per far assaggiare alla cittadinanza e ai turisti le specialità della loro antica terra d’origine. Sembra proprio allora che dare una possibilità a questo vino significhi fare un salto indietro nel tempo. Per capire quanta bellezza italiana abbiamo portato nel mondo. Ed ecco dunque l’ultima delle 3 ragioni per assaggiare questo sorprendente vino proveniente da un Paese lontano.

