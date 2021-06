Da qualche anno sta spopolando un piccolo succulento agrume originario dell’India.

Viene soprattutto utilizzato per i cocktail, tuttavia si può usare facilmente in cucina per realizzare moltissime ricette.

Il lime.

Questo frutto verde, aspro, dall’aroma intenso ed esotico dovrebbe entrare a far parte in modo più costante della nostra dieta.

Ecco le 3 ragioni fondamentali per cui consumare di più questo agrume rinfrescante e delizioso.

1 – Non ha semi

Innanzitutto il lime non ha semi. Questo fattore lo rende più facilmente utilizzabile in cucina. Diciamo che molto spesso può sostituire il limone, ma a differenza di quest’ultimo, si taglia e si strizza in un batter d’occhio, senza dover stare attenti ai semi.

Questa piccolezza lo rende molto pratico.

2 – Fa molto bene

Come tutti gli agrumi il lime fa molto bene al nostro organismo per molte ragioni. In primo luogo contiene un’alta quantità di vitamina C. Oltre ciò però è un vero e proprio tonificante, perché è ricco di potassio. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il lime è un naturale antiacido gastrico, per via degli acidi organici che possiede. Inoltre riduce il colesterolo nel sangue ed ha notevoli proprietà digestive.

Dunque un vero e proprio toccasana.

3 – È versatile

Al di là dell’impiego nella preparazione dei classici cocktail, il lime presenta una grande versatilità in cucina, dalle ricette salate a quelle dolci. Il suo sapore raffinato ma pungente riesce a rinfrescare qualunque pietanza. Perfetto per realizzare salse come la maionese, per aromatizzare il pesce in forno, le fritture e persino una grigliata di carne. Risulta speciale se utilizzato durante la mantecatura di un risotto ai funghi. Perfetto poi come ingrediente in pasticceria, la preparazione più immediata è la panna montata a lime, che si prepara semplicemente strizzando un lime in 200 ml di panna liquida, prima di montarla.

Insomma un vero alleato in cucina.

