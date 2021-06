La piadina è uno di quei piatti semplici e veloci, ideale per un pranzo al volo. Possiamo farcirla come preferiamo. Solo con verdure e insalata, oppure con del petto di pollo alla griglia. E condirla con tutte le salse che vogliamo. Però di solito siamo abituati a comprarla già pronta e confezionata. Non sapendo che prepararla in casa è facilissimo. Oltre che super economico.

Ecco la ricetta pratica e veloce per preparare una piadina leggera e friabile da farcire come vogliamo

Il vantaggio di questa preparazione non è solo economico. Possiamo realizzare tutte le piadine che ci servono senza correre al supermercato se non ci bastano. Con la ricetta di oggi si possono preparare delle piadine molto più gustose che ci invidieranno tutti.

Ingredienti per circa 6 piadine

a) 250 gr di farina 00 (o integrale);

b) 250 gr di yogurt greco;

c) sale.

Procedimento

In una ciotola mettiamo la farina. Aggiungiamo un pizzico di sale e poi lo yogurt greco. Mescoliamo il tutto con un cucchiaio, in modo da amalgamare gli ingredienti. Ora trasferiamo l’impasto su una spianatoia o un piano da lavoro. Iniziamo ad impastare con le mani finché non avremo un impasto omogeneo. Creiamo una pallina e la avvolgiamo nella pellicola. Lasciamola riposare in frigo per 30 minuti.

Ora dividiamo l’impasto in 6 palline più piccole di uguali dimensioni. Saranno circa 60 grammi l’una. Ora, una alla volta stendiamo le nostre piadine con un mattarello. Spargendo un po’ di farina sul piano di lavoro per evitare che la piadina si attacchi. Non ci resta che mettere sul fornello una padella antiaderente. E far cuocere la nostra piadina. Quando vedremo formarsi le bolle possiamo girarla per farla cuocere da entrambi i lati.

Ed ecco la ricetta pratica e veloce per preparare una piadina leggera e friabile da farcire come vogliamo. Pochi minuti, niente lievito o grassi vegetali. Questa piadina è gustosissima e leggera. Non ci resta che mangiarla con il nostro ripieno preferito.

