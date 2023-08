3 prodotti naturali per capelli morbidi e pelle luminosa in estate più altri rimedi di bellezza economici 

Cerchi una soluzione contro pelle e capelli secchi? Prova questi tre oli naturali dalle molteplici funzioni che fanno risparmiare su creme, spray e balsami.

Non è affatto strano dire che anche le vacanze potrebbero risultare stressanti sotto diversi punti di vista.

Lo sa bene chi parte con dei bambini, magari molto piccoli, ma la gestione familiare non è l’unico fattore stressante quando si va in ferie.

Prima di partire devi infatti preoccuparti di sistemare un sacco di cose, tra gestione domestica e scadenze o incombenze di vario tipo.

E anche quando in arrivi finalmente in spiaggia ci potrebbero essere diversi fattori irritanti, dal caldo rovente ai vicini di ombrellone maleducati.

Insomma, sommando tutte questi possibili imprevisti si rischia di tornare dalle ferie più stressate di prima e lo stesso vale per pelle e capelli.

Durante la vacanza, la cute e la chioma sono ovviamente esposte a diversi agenti come sole, salsedine, cloro o sabbia che di fatto potrebbero rovinarle.

Ecco perché è fondamentale seguire una corretta beauty routine anche in vacanza.

Se però ti stai immaginando di trascorrere le ore in bagno a maneggiare un beauty case pieno di prodotti da applicare sbagli alla grande.

Di seguito, ti proponiamo 3 prodotti naturali per capelli morbidi e pelle luminosa: pronta a scegliere il tuo preferito?

Non solo 2 in 1

Il prodotto dell’estate che non devi assolutamente lasciarti scappare è l’olio secco e ora ti spieghiamo brevemente il perché.

Innanzitutto è molto conveniente perché può essere applicato sia sulla pelle che sui capelli, evitando di portarsi dietro troppi flaconi.

Inoltre, la formulazione che lo caratterizza è ad asciugatura rapida per cui idrata senza lasciare sensazione di unto e si assorbe in pochi secondi.

È indicato sia per arginare il problema dei capelli crespi quanto quello di arrossamenti e secchezza cutanea.

Infine, può rivelarsi anche un ottimo alleato contro l’invecchiamento cutaneo e nel minimizzare le smagliature.

Data la sua multifunzionalità è quindi sicuramente un prodotto vantaggioso anche da un punto di vista economico.

3 prodotti naturali per capelli morbidi e pelle luminosa più un’acconciatura per nascondere l’effetto crespo

La prima tipologia di olio secco da provare è quello al cocco, perfetto come idratante e struccante, nebulizzato sul corpo rinfresca e profuma.

In alternativa, prova con l’olio di Argan: regala elasticità alla pelle aiutando a prevenire le rughe e può essere usato anche contro irritazioni e scottature.

Oppure ancora, potresti optare per l’olio di Monoï, ottenuto dalla fermentazione dei fiori di una particolare specie di gardenia.

Non solo lascia sulla pelle un profumo dolce ed esotico, ma aiuta a nutrirla e tonificarla grazie alla formulazione con vitamine E ed antiossidanti.

Come anticipavamo, poi, questi stessi prodotti possono essere applicati anche sui capelli per renderli più morbidi e luminosi.

Ma sapevi che anche una semplice acconciatura può aiutare a mascherare l’effetto crespo senza spendere soldi in creme e balsami?

Le più gettonate per l’estate sono la treccia e l’octopus bun, ovvero lo chignon scompigliato.

È molto facile da realizzare proprio perché ha uno styling messy pronto a regalare volume e nascondere i ciuffi ribelli tipici dei capelli crespi.