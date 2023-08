Le prospettive per le 2 aziende provenienti dal gruppo FIAT: CNH Industrial e Stellantis

Ottimo recupero in chiusura per CNH Industrial e Stellantis, ma la tendenza in corso rimane ribassista-Foto da pixabay.com

Nell’ultimo decennio abbiamo assistito a una rivoluzione in quello che era il gruppo FIAT. Basti pensare che le azioni della casa automobilistica sono state rimpiazzate da quelle della società franco-italo-statunitense Stellantis, CNH Industrial anni fa è nata dalla fusione CNH tra Global e Fiat Industrial, Exor, la holding della famiglia Agnelli, non è più quotata a Piazza Affari, ma alla Borsa olandese. In questo scenario quale potrebbero essere le prospettive per le 2 aziende provenienti dal gruppo FIAT come CNH Industrial e Stellantis? Come vedremo nel prosieguo di questo articolo, le prospettive per le 2 aziende provenienti dal gruppo FIAT sono molto simili e presto potrebbero arrivare interessanti novità.

Una chiusura al ribasso che ha il sapore di un successo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo CNH Industrial (MIL:CNHI) ha chiuso la seduta del 16 agosto in ribasso del 2,67% rispetto alla seduta precedente a quota 12,205 €.

Per come si è chiusa la seduta, possiamo dire che alle quotazioni di CNH Industrial è andata molto bene. Erano arrivate, infatti, a perdere circa l’8% prima di recuperare e chiudere con un ribasso inferiore al 3%. Questo è l’aspetto positivo, l’aspetto negativo, invece, è che il recupero si è fermato sotto l’importantissima resistenza in area 12,21 €. Rimane, quindi, valida la proiezione rialzista mostrata in figura e che potrebbe continuare fino al punto di inversione in area 11,205 €. Su questo livello, ricordiamo, la probabilità di assistere a un’inversione è massima.

Ovviamente, una chiusura giornaliera superiore a 12,21 € potrebbe favorire un’immediata inversione rialzista.

Per Stellantis l’inversione rialzista potrebbe essere vicina, ma non troppo:le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 16 agosto in ribasso dell’1,36% rispetto alla seduta precedente a quota 16,668 €.

Con la chiusura giornaliera che ha, nuovamente, confermato la rottura del punto di inversione in area 16,812 € le quotazioni potrebbero andare incontro a un’accelerazione ribassista e andare a toccare il punto di inversione in area 15,778 €. Su questo livello la probabilità che si possa invertire al rialzo e massimo.

Un segnale rialzista, poi, potrebbe anche arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 16,812 €.

