3 preziosi consigli per calmare il proprio gatto e dormire in tranquillità tutta la notte più 1 trucco che nessuno rivela

Chi ha un gatto sa quanto possano essere giocherelloni, soprattutto di notte. Corrono per tutta la casa, miagolano e ci svegliano chiedendo di essere sfamati. Di giorno, al contrario, dormono sogni tranquilli per ore.

Ci sono infatti molti fattori che rendono i nostri amici felini nervosi. Infatti, elementi di stress come forti rumori, nuovi ambienti e viaggi in macchina possono portarli ad essere più attivi, in particolare con l’oscurità.

Il primo consiglio è cercare di stancarli facendogli fare attività. Giocare la sera con il proprio gatto lo porterà a dormire molto di più. Allo stesso modo, anche mantenerli svegli durante il giorno li aiuterà ad essere molto più stanchi di sera. Il modo più efficace per giocare con il proprio gatto è utilizzare giocattoli che lo incoraggiano a fare molto movimento.

Un altro utile consiglio è quello di dargli da mangiare la sera, subito prima di andare a dormire. I gatti hanno infatti un ritmo naturale che include cacciare, mangiare, prendersi cura di sé e poi dormire. Il miglior modo per incoraggiare il proprio gatto a dormire è seguire questo ritmo.

Dopo aver fatto attività fisica, mimando quindi la caccia, è il momento migliore per nutrire il proprio amico felino. Con la pancia piena, sarà pronto per lavarsi e poi coricarsi, diminuendo quindi la possibilità che si svegli durante la notte.

É comunque possibile che il nostro gatto si svegli di notte. Per evitare che venga a disturbare il nostro sonno, un buon metodo è quello di lasciare dei giocattoli perché si diverta da solo. Così ricomincerà il ciclo, partendo dalla caccia, che lo porterà a dormire nuovamente. Con questi 3 preziosi consigli per calmare il proprio gatto potremmo dormire tutta la notte.

1 trucco che nessuno rivela

Un trucco per far sì che il nostro gatto non ci disturbi durante il nostro riposo è trovargli un compagno di avventure. Infatti, è molto probabile che due gatti giochino tra loro, facendo movimento e stancandosi senza dover svegliare il padrone.

Ricordiamoci che se il proprio gatto miagola molto spesso e ci sveglia frequentemente i problemi potrebbero essere altri. Soprattutto se cibo e attività non lo calmano, potrebbe avere problematiche legate alla salute ed è quindi consigliato rivolgersi ad un veterinario.

