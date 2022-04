Chi ha mai detto che per restare in forma non possiamo allenarci da casa ma solo in palestra? L’home fitness soprattutto dopo il lockdown ha registrato un vero boom. Anche ora però che l’emergenza sanitaria è scemata, possiamo dire che sono molti i motivi per cui ci si continua ad allenare a casa. Magari anche semplicemente per una questione di orari o di comodità.

Con questi esercizi da fare a casa avremo glutei marmorei, addominali d’acciaio e ventre piatto in soli 10 minuti al giorno

Per prima cosa, non c’è alcun timore di doversi mostrare con i propri rotolini sui fianchi o la pelle a buccia d’arancia. Non siamo vincolati a specifici orari ed inoltre potremo ottenere ottimi risultati con i giusti esercizi. Soprattutto ci sarà possibile ritagliare degli attimi di tempo quando vorremo nell’arco della giornata e dedicarci alla linea.

In questo articolo vedremo come allenarci per ottenere glutei e addominali senza eccessivi sforzi.

Cosce sode con una semplice sedia

Sediamoci su una sedia e portiamo le mani sui lati dello schienale. Ora alziamo le gambe unite parallele al pavimento. Facciamo un leggero sforzo e trattenerle in questa posizione per qualche secondo. Torniamo, quindi, alla posizione seduta. Ripetiamo l’esercizio per almeno 15 volte. Questo servirà a potenziare non solo la muscolatura delle cosce ma anche quella addominale. Controlliamo al contempo la respirazione.

Addominali e cosce

Con questo esercizio potremmo allenare i muscoli addominali e quelli delle cosce. Ci basterà una sedia ed una scrivania. Posizioniamo gli avambracci sulla scrivania rimanendo seduti sul bordo della sedia. Tenendo le ginocchia piegate, solleviamo le gambe alcuni centimetri da terra. Ora contraiamo gli addominali più che possiamo. Manteniamo la posizione per almeno 10 secondi e poi torniamo in posizione normale.

Glutei scolpiti

Questo esercizio non prevede movimento ma basterà eseguire delle contrazioni. Mettiamoci seduti su una sedia con la schiena eretta e gli avambracci poggiati sulle gambe. Poggiamo solo la punta dei piedi a terra e contriamo l’addome all’indentro e i glutei. Cerchiamo di mantenere la posizione quanto più possibile fino ai 30 secondi.

L’estate e le vacanze sono ormai ad un passo e quindi potremmo abbinare anche un ultimo workout.

Un altro esercizio per rafforzare i muscoli dei glutei è sicuramente quello che spiegheremo qui di seguito. Dovremo sederci su una sedia comodamente e alzare la gamba destra a 90° rispetto al busto. Disegneremo con il piede dei cerchi nell’aria, via via sempre più ampi almeno per 20 secondi. Ripetiamo, ora, con la gamba sinistra.

Con questi esercizi da fare a casa avremo glutei marmorei, addominali d’acciaio e ventre piatto e saremo pronte per la prova costume.

