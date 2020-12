Sotto Natale sono pochi quelli che fanno attenzione alla dieta. La maggior parte di noi mangia tranquillamente senza pensare alle calorie. Tra cene, pranzi e cenoni è quasi impossibile non ingrassare almeno un pochino.

Ma come fare per smaltire questi pochi chili in più? Soprattutto, come farlo senza andare in palestra o fare esercizi estenuanti? La risposta sta nella pratica yoga. Oggi, gli Esperti di ProiezionidiBorsa sveleranno quali sono le 3 posizioni yoga brucia grassi per perdere peso dopo le cene natalizie.

La posizione del cammello

Questa posizione di yoga è una delle più difficili per i principianti. Allo stesso tempo, riuscire a farla correttamente dà moltissima soddisfazione. Bisogna partire seduti sui nostri talloni. Da questa posizione alziamoci tenendo gli stinchi ben aderenti al tappetino. Allarghiamo leggermente le gambe e facciamo attenzione a tenerle sempre parallele.

A questo punto posizioniamo le mani al fondo della nostra schiena, come se le stessimo tenendo nelle tasche dietro dei jeans. Facciamo scorrere dolcemente la mano destra verso il basso e appoggiamola sul tallone destro. Facciamo un bel respiro e portiamo la mano sinistra al tallone sinistro. Portiamo il petto verso l’alto e i glutei in avanti e rimaniamo in questa posizione per qualche respiro.

Tra le posizioni yoga brucia grassi trova posto la posizione della barca. In questo caso i muscoli che attiveremo sono gli addominali. Partiamo seduti con i piedi davanti a noi sul tappetino. Portiamo le mani alle ginocchia e solleviamo le gambe. Teniamo sempre le gambe piegate a 45 gradi. Portiamo leggermente indietro il busto attivando gli addominali. Rimaniamo in questa posizione per qualche respiro, quindi riappoggiamo i piedi al tappetino.

L’ultima è la posizione del cobra. Stendiamoci a pancia in giù sul tappetino. Appoggiamo bene la fronte e mettiamo le mani appena sotto le spalle. Facciamo un bel respiro e spingiamo con le mani. Solleviamo il busto e guardiamo in alto. Facciamo di nuovo qualche respiro e rilassiamoci tornando sdraiati sul tappetino.

