A Natale si è tutti più buoni. O forse no. Infatti, nonostante questo dovrebbe essere un periodo in cui la bontà regna sovrana, c’è chi non ha intenzione di pensare agli altri. Alcuni truffatori hanno messo in atto un inganno davvero ben ingegnato. E stanno utilizzando le festività natalizie per cercare di fare cadere le persone nel tranello. Basta sapere come proteggersi per evitare di credere a offerte e doni che non esistono. E soprattutto, attenzione ad aprire questo messaggio su WhatsApp, perché è la truffa di Natale più astuta di sempre!

La truffa tramite messaggio

Pochi giorni fa, noi di ProiezionidiBorsa avevamo già parlato di un’altra truffa che di recente aveva iniziato a circolare tramite WhatsApp. In questo articolo, infatti, sarà possibile trovare tutte le informazioni necessarie. E oggi spunta un nuovo inganno. E si tratta di un regalo a dir poco incredibile che viene da famose aziende internazionali. Quasi da non crederci, visto che si tratta del nuovo iPhone 12. E infatti, non c’è nulla di vero in questa storia! Perciò, attenzione ad aprire questo messaggio su WhatsApp, perché è la truffa di Natale più astuta di sempre!

In cosa consiste

La truffa è architettata ad opera d’arte. Un messaggio su WhatsApp, o un SMS, avviseranno di essere stato selezionato per diventare il fortunato vincitore di un concorso. In palio c’è niente di meno che un nuovissimo iPhone 12. Basterà inserire i propri dati, compresa ovviamente la carta di credito, e attendere l’estrazione che decreterà il vincitore. Non è assolutamente il primo tentativo di pishing cui si assiste. Le modalità sono sempre le stesse. Ma il messaggio è talmente ben scritto e contiene tutte le informazioni sul concorso, che non crederci può risultare arduo. Inoltre, non sarà l’unico a essere inviato.

Per chi non dovesse cascarci al primo colpo, c’è un secondo messaggio che avviserà che le selezioni per il concorso sono quasi chiuse. E se si è riusciti a resistere al primo SMS, non è detto che la curiosità non spinga a cedere al secondo! Ma non bisogna farlo. Basta esserne consapevoli e riconoscere subito l’SMS per non cadere in errore!