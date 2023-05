I mercati prima di rompere resistenze importanti e di medio periodo, al primo attacco solitamente danno spazio ad una correzione di diversi punti percentuali. Al secondo fanno finta di non superarle nuovamente, fanno finta di rompeere i supporti durante la seduta di contrattazione, e poi volano. Questo potrebbe essere accaduto, e come specificato e chiarito e rimarcato nei giorni scorsi, il movimento di ritracciamento è stato una trappola per orsi. Quegli orsi che continuano a fasciarsi la testa per un ciclo economico che nelne serie storiche ha portato sempre al Toro dei mercati azionari. Orsi che continuano a macinare forti perdite e probabilmente continueranno a farlo. Il minimo dei mercati fino al 4 agosto è stato segnato?

Mese di maggio

In base ai nostri calcoli:

il mese di maggio sarà positivo, e la media giornaliera positiva, e questo negherà la formazione di un pattern ribassista che tende a formarsi in quest’area temporale (sell in may and go away).

La probabilità è che il minimo di maggio sia stato formato nei gironi scorsi, il minimo annuale nel primo trimestre, e quindi il minimo del decennio in corso.

Il setup del 6/7 aprile continua a essere collegato a quello del 4 agosto, e per il fenomeno dell’alternanza dei nostri setup, al minimo di aprile seguità un massimo ad agosto.

Torniamo al breve termine.

Alle ore 20:50 della giornata di contrattazione del 5 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.078

Eurostoxx Future

4.334

Ftse Mib Future

26.255

S&P500

4.142,98.

Il minimo dei mercati fino al 4 agosto è stato segnato? i livelli da monitorare

Ecco cosa manterrà i prezzi in tendenza positiva fino a martedì prossimo.

Chiusure giornaliere inferiori a:

Dax Future

15.628

Eurostoxx Future

4.229

Ftse Mib Future

26.295

S&P500

4.049.

Le probabilità aumentano che il peggio sia alle spalle. Settimana prossima si dovrebbe partire con un ritracaciamento per qualche ora per poi lasciare subito spazio a forti rialzi. Fase laterale ribassista fra mercoledì e giovedì. Venerdì dovrebbe formarsi il massimo settimanale.

