3 outfit strepitosi e chic per Natale, ecco come vestirsi con queste idee eleganti per stupire

Non sempre è semplice scegliere i vestiti adatti per la cena o il pranzo Natale e spesso siamo indecisi su quale look puntare. Il segreto è sentirsi a proprio agio, comode e bellissime, mantenendo stile e raffinatezza con semplicità. Scopriamo qualche idea favolosa e chic per valorizzare il fisico e fare un figurone a qualsiasi età.

Creare un look impeccabile, che metta in risalto il proprio fisico e che sia di tendenza non sempre è un gioco da ragazzi, soprattutto durante il periodo natalizio. In quei giorni aumentano gli inviti a casa di amici e parenti, aperitivi e cene per brindare anche con i colleghi. Vorremmo quindi fare bella figura ed essere al top, sofisticate ma senza sfarzo, con semplicità.

Certo, rispetto ad altri mesi dell’anno, dicembre è il mese ideale per sfoggiare qualche dettaglio più scintillante e luminoso, osando con accessori e smalti glitter. Ma, se non abbiamo la più pallida idea di cosa scegliere per le serate più importanti, apriamo l’armadio perché potremmo trovare quello che fa per noi.

3 outfit strepitosi e chic per Natale per essere comodi e favolose

Quando siamo invitati a casa di amici, o aspettiamo ospiti, magari vorremmo un look più casual ma stiloso. Optiamo per un pantalone nero a sigaretta, che sta bene a tutti i tipi di fisico ed a qualsiasi età, un vero evergreen sempre attuale. Abbiniamolo con una camicia in cotone bianco panna, a forma di “A” per nascondere la pancia, oppure sagomata se abbiamo un punto vita sottile. Indossiamo una classica giacca da tailleur rossa per definire il look e renderlo più elegante, scegliamo un bel paio di anfibi neri con dettagli luccicanti per essere al top.

All’insegna della comodità è il secondo completo composto da un pantalone a palazzo a vita alta, che si adatta ad ogni silhouette, con fantasia tartan. Scegliamo il motivo scozzese in verde, grigio o rosso, per abbinarlo con un dolcevita monocolore, nero o panna, un cardigan e decolté.

L’ultimo dei 3 outfit strepitosi e chic per Natale è per chi deve sfoggiare un look più elegante, in occasione del pranzo, magari in un locale più formale. Estremamente di classe e snellisce i fisici più in carne è l’abito a portafoglio o a vestaglia, più aderente in vita e a svasare fino al ginocchio. Potremo osare una tinta scintillante o un colore più sobrio come il verde bottiglia, con uno stivale alto e tacco basso faremo un figurone.

Idee regalo ai padroni di casa

Oltre a vestire bene, senza strafare, quando siamo invitati a cena a casa di amici, è d’obbligo portare un piccolo presente, come ringraziamento. Per non sbagliare potremmo trovare ispirazione dal Galateo e, in base al livello di confidenza, scegliere un dono. Un must che fa fare bella figura è una bella pianta in vaso, magari semplice da coltivare. In alternativa potremmo portare un ricco cesto natalizio con prodotti locali, un liquore, una torta o un dolce acquistato o fatto in casa. Se si tratta di amici potremmo anche azzardare un divertente gioco di società con cui giocare tutti insieme.