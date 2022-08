Il trucco ha il potere di cambiare il nostro volto in meglio come per magia. Bastano pochi prodotti stesi nel modo opportuno e anche il viso più spente e le occhiaie più profonde migliorano.

Quando ci si trucca, bisognerebbe dedicarsi in prima istanza all’incarnato. Con un po’ di fondotinta e una spolverata di cipria, copriremo tutte le imperfezioni della pelle, come macchie o brufoli.

Dopo l’incarnato, enfatizziamo lo sguardo. Per farlo, creiamo linee e profondità con matite, ombretti e mascara. Se vogliamo perfezionare questa zona del viso sarà, però, fondamentale ricordarsi di coprire le occhiaie.

Per far sparire del tutto le occhiaie, molti truccatori professionisti utilizzano un correttore che non cola, perfetto anche d’estate.

Poi ci concentriamo sulle labbra. La bocca è una delle parti più importanti e coinvolgenti del nostro viso, che dobbiamo valorizzare nel modo giusto.

A tal proposito, bisogna ammettere che uno degli interventi estetici più richiesti degli ultimi anni è l’ingrandimento delle labbra. Molti di noi, infatti, sognano labbra voluminose, poiché sarebbero più seducenti e attraenti.

Invece di sottoporci alla chirurgia estetica, però, potremo ottenere labbra grandi e carnose con una tecnica facilissima. Basterà truccando nel modo che spiegheremo nelle prossime righe, e il gioco sarà fatto.

Labbra più grandi in 2 secondi con questa tecnica per rossetto e matita

In commercio è possibile trovare molti prodotti che accrescerebbero il volume delle nostre labbra. Esistono, ad esempio, rossetti che, attraverso un lieve pizzicore, creano un leggero gonfiore alle labbra.

Il problema è che quest’effetto non dura a lungo, ma svanisce dopo poco tempo. Per avere labbra grandi ogni volta che vogliamo, dovremmo utilizzare la tecnica del fuori bordo.

Questa tecnica utilissima svolterà il nostro modo di truccarci

In sostanza, basterà tracciare una linea con la matita uscendo dai contorni delle labbra. Senza esagerare, altrimenti si rischierà un effetto troppo artificioso.

Dopodiché, si dovrà colorare la zona delle labbra che parte dalla riga tracciata verso l’interno della bocca. Infine, poi, dovremo stendere il rossetto come di norma sulla nostra bocca, per ultimare il trucco.

Avremo labbra più grandi in 2 secondi con questa tecnica, senza aver speso un centesimo in più.

Il consiglio in più

Per aumentare ancora di più la morbidezza delle nostre labbra, dovremo utilizzare regolarmente uno scrub. La granulosità del prodotto, infatti, eliminerà le particelle di pelle morta, creando una sensazione visiva di estrema morbidezza.

In questo modo la nostra bocca sarà davvero perfetta, come se fosse disegnata.

