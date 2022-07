Viaggiamo a prezzi stracciati sulle Frecce di Trenitalia con questo imperdibile sconto del 30%

Ancora poco tempo per prenotare le soluzioni ad alta velocità di Trenitalia a prezzi davvero competitivi. La nuova promozione del gruppo di Ferrovie dello Stato, in scadenza per lunedì 4 luglio, offre importanti sconti sui treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. Per approfittare dei vantaggi dell’offerta ci basterà semplicemente inserire il codice promo relativo in fase di prenotazione. Non c’è alcun passaggio nascosto, ma occhio alle condizioni dell’iniziativa e della tariffa selezionabile.

I dettagli sulla promozione

Il mese di luglio è finalmente arrivato, insieme alle offerte sui trasporti per godersi una meritata vacanza all’insegna del comfort e del risparmio. Come accade ormai da settimane, le offerte di Trenitalia arrivano insieme a quelle del vettore di treni ad alta velocità Italo Treno. Anche in questo caso, il risparmio è notevole. Viaggiamo a prezzi stracciati sulle Frecce grazie agli sconti dal 30% al 50%.

La promo di Trenitalia segue una linea differente. Fino alle ore 15 del giorno 4 luglio 2022 permette di acquistare biglietti per treni Frecce con uno sconto del 30%. L’offerta è valida soltanto in tariffa Super Economy, soggetta alla disponibilità dei posti per soluzione. Trattandosi di una tariffa economica, viene proposta con alcuni limiti rispetto alle altre più costose. Innanzitutto, il biglietto può essere acquistato solo fino alle ore 24 del quinto giorno precedente la data di viaggio. Non è consentita alcuna modifica sulla prenotazione, né sull’orario e sul giorno, né sulla tratta selezionata. L’accesso ad altro treno diverso da quello prenotato non è consentito, né tantomeno è previsto rimborso in caso di rinuncia al viaggio.

Tornando all’offerta, gli sconti si applicano solo sui treni con data di viaggio compresa tra il 9 luglio e il 15 settembre, estremi inclusi. È prenotabile alle biglietterie in stazione, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center. Non mancano all’appello l’app di Trenitalia e il sito della compagnia ferroviaria.

Viaggiamo a prezzi stracciati sulle Frecce di Trenitalia con questo imperdibile sconto del 30%

Sebbene i biglietti in tariffa Super Economy non siano rimborsabili, con l’aggiunta dell’opzione “tiRimborso” potrebbero diventarlo. Il servizio ha il costo di 2 euro e permette di richiedere rimborso fino a 2 giorni dalla partenza con una trattenuta del 10%.

Il codice promo per approfittare del 30% di sconto sui treni Frecce in Super Economy è “MARE22”. Se il biglietto selezionato in fase di ricerca rispecchia le condizioni sopra descritte, compilando i dati dei viaggiatori potremo inserire questo nel campo apposito. Fatto ciò, visualizzeremo nell’immediato il prezzo scontato.

