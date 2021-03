L’eyeliner è una componente quasi essenziale del make-up. Applicandolo nel modo corretto siamo in grado di modificare la forma dell’occhio a nostro piacimento. Pochi lo sanno, ma nell’ultimo periodo stanno spopolando 3 stili di applicazione dell’eyeliner.

Oggi, gli Esperti di beauty di ProiezionidiBorsa ci spiegheranno come fare per ricrearli. Ecco quindi 3 modi per applicare l’eyeliner e avere un make-up all’ultimo grido.

Cane, gatto e volpe

Applicando l’eyeliner in questi modi possiamo ricreare occhi da gatta, da volpe o da cane. Per farlo basta fare attenzione a pochi ma essenziali particolari. Vediamo insieme quali sono.

Gli occhi da volpe (o “fox eyes”) sono molto facili da ricreare. Partiamo a tre quarti del nostro occhio. Facciamo qui un puntino e quindi facciamone un altro nel punto in cui vogliamo far finire la codina. Quindi colleghiamo i due puntini. Uniamo la codina anche all’angolo esterno del nostro occhio e riempiamo eventuali aree vuote.

Con la punta dell’eyeliner andiamo anche a definire la parte interna dell’occhio. Creiamo una forma a “V” nell’angolo interno. Ripetiamo il tutto sull’altro occhio ed ecco fatto!

Occhi da cucciolo

I cosiddetti “puppy eyes” od occhi da cucciolo sono un altro stile di gran moda. In questo caso i nostri occhi sembreranno più grandi e tondi. Tracciamo una linea che parte dall’angolo interno dell’occhio e finisce all’angolo esterno. Da qui tiriamo una breve linea: sarà la nostra minuscola codina. Inspessiamo leggermente l’interno eyeliner.

Partendo dall’angolo esterno dell’occhio, tracciamo una linea anche sotto alla rima inferiore. In questo caso facciamola finire entro la metà dell’occhio. Prendiamo infine una matita color burro passiamo all’interno della rima inferiore per ingrandire i nostri occhi.

L’ultimo stile che vedremo oggi è il classico eyeliner ad occhi da gatta. Crearlo è semplicissimo. Facciamo tre puntini. Uno nell’angolo interno dell’occhio, uno a metà e uno nel punto in cui vogliamo finisca la codina. Uniamo i 3 punti con una linea sottile.

Tiriamo una linea fine anche sotto alla rima inferiore dell’occhio. Uniamola alla nostra codina ed ecco creato uno splendido eyeliner ad occhi da gatta!