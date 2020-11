Le amanti del make-up lo sanno: mettere l’eyeliner equivale a una piaga d’Egitto. Soprattutto se si è in ritardo e se ci stanno mettendo fretta. Si disegna la codina sull’occhio destro, lo si fa su quello sinistro e voilà, eyeliner da rifare. Allora si cerca di rimediare, ma va a finire in disastro. Se ci strucchiamo e ricominciamo spesso è ancora peggio.

Come fare per non perdere la pazienza e non gettare l’eyeliner nella spazzatura per disperazione? Oggi, gli Esperti di ProiezionidiBorsa sveleranno 2 semplicissimi trucchi per applicare l’eyeliner in modo perfetto al primo colpo!

Calma, pazienza e un buon eyeliner

Prima di tutto, servirà munirci di un buon eyeliner. Se siamo alle prime armi scegliamone uno “a matita”. Questo tipo ricorda in tutto e per tutto una matita o un pennarello e ha una punta in feltro più o meno spesso. Per iniziare si consiglia di preferire una punta sottile: in questo modo saremo molto più precise!

Mettiamoci quindi davanti a uno specchio per provare questi trucchi. Chiudiamo un occhio e scegliamo dove dovrà finire la codina dell’eyeliner. Premiamo leggermente con la punta del prodotto per lasciare un segno e colleghiamo il puntino fatto all’angolo esterno del nostro occhio. Quindi, facciamo un secondo puntino sulla palpebra mobile al centro dell’occhio a contatto con le ciglia. Uniamolo con una linea al primo puntino. Se siamo soddisfatte della forma, ora possiamo riempire con l’eyeliner lo spazio vuoto tra le due linee che abbiamo creato.

Per occhi incappucciati

Se abbiamo occhi incappucciati, mettere l’eyeliner è sempre difficile. Non disperiamoci e seguiamo questo trucco usato anche dalle make-up artist. Partiamo allo stesso modo di prima: chiudiamo un occhio e facciamo un puntino nella zona in cui vogliamo finisca la codina. Sempre tenendolo chiuso colleghiamo questo punto con l’angolo esterno del nostro occhio.

A questo punto riapriamo l’occhio e tracciamo una linea che vada dal punto finale della codina fino alle ciglia. Chiudiamo nuovamente l’occhio e vedremo che sarò rimasta un’area in cui la linea non è stata disegnata. Proseguiamola anche qui e otterremo un effetto ad “ali di pipistrello”. Ora riempiamo con l’eyeliner lo spazio vuoto tra le linee. In questo modo ad occhi aperti sembrerà di avere un eyeliner perfetto e verrà eliminato l’effetto incappucciato dei nostri occhi!

Ecco svelati 2 semplicissimi trucchi per applicare l’eyeliner in modo perfetto al primo colpo! Ora sarà impossibile sbagliare.