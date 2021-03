I tappeti sono apprezzati da molti. Sono poche le case che non ne contengono almeno uno, sia che siano moderni sia che siano antichi. Possiamo posizionare i tappeti in ambienti diversi. Cucina, salotto o addirittura bagno sono solo alcuni di questi. La loro presenza dà un tocco in più all’arredamento di casa.

Tra i tappeti più apprezzati ci sono quelli di seta. Questo materiale ha caratteristiche uniche. Lucente e morbida, la seta è, però, molto difficile da pulire. Smacchiando tappeti di seta nel modo sbagliato, infatti, rischieremmo di rovinarla per sempre.

Come pulire i pregiati tappeti di seta con questi efficaci metodi casalinghi

In nostro soccorso, però, arrivano alcuni metodi casalinghi perfetti per pulire e smacchiare i tappeti di seta. Se ci cade un liquido sul tappeto, dobbiamo agire subito. Prendiamo un panno morbido e pulito e posizioniamolo sopra al liquido. Attenzione a non strofinare: rovineremmo il tessuto!

Ma cosa fare se il tappeto rimane macchiato? Possiamo provare con l’acqua gasata. Prendiamo due panni puliti. Versiamo l’acqua gasata sopra a uno di questi e usiamolo per tamponare la macchia. Quindi asciughiamo immediatamente con il secondo panno. Lasciamo il tappeto ad asciugare all’aria aperta senza usare phon o altro calore.

Altri modi per smacchiare i tappeti di seta

Continuiamo a vedere come pulire i pregiati tappeti di seta con questi efficaci metodi casalinghi. Se l’acqua gasata non funziona possiamo provare a utilizzare l’aceto bianco. Anche in questo caso procuriamoci due panni puliti e teniamoli a portata di mano.

Prepariamo una soluzione con 100 millilitri di acqua e 100 millilitri di aceto bianco. Versiamone un po’ su uno dei due panni e tamponiamo il tappeto. Passiamo immediatamente il secondo panno per togliere il liquido in eccesso e lasciamo asciugare all’aria.

Consigli per la pulizia

Ricordiamoci di prenderci cura del nostro tappeto di seta regolarmente. Non laviamolo, ma passiamo sopra l’aspirapolvere o una scopa. Facciamo sempre movimenti delicati per non rovinare il tessuto. Inoltre, possiamo anche sbattere il tappeto all’aria aperta. Questa azione ci aiuterà anche a mantenere lontani i cattivi odori.