I vestitini neri sono come le magliette bianche. Vanno sempre di moda e sono perfetti in qualunque occasione. In alcuni casi, però, possono sembrare troppo semplici o banali. Per evitare ciò, si possono abbinare con abiti diversi per creare look alla moda.

Ma come possiamo fare? Possiamo seguire le idee proposte oggi dagli Esperti di moda di ProiezionidiBorsa. Leggiamo l’articolo e prendiamo spunto da questi outfit. Ecco come indossare un semplice vestito nero ed essere sempre alla moda.

Jeans e gonne

Un modo per indossare un vestitino nero in modo non banale è abbinarlo a dei jeans o una gonna. Per un look casual possiamo usare il nostro paio di jeans preferiti. Sono consigliati modelli morbidi e non skinny. Mettiamo il vestitino dentro ai jeans e completiamo l’outfit con una cintura ad effetto.

Per un look più curato, invece, possiamo optare per una gonna. Scegliamo il modello che più ci piace. Non importa se la gonna è a tubino, svasata o lunga. L’importante è che non sia nera. Mettiamo il vestitino dentro alla gonna ed ecco pronto un look alla moda.

Magliette e foulard

Continuiamo a vedere come indossare un semplice vestito nero ed essere sempre alla moda. In questo caso utilizziamo una t-shirt. Questa può essere classica e a tinta unita o può essere decorata da stampe e disegni. Per il primo look indossiamo la maglietta sopra al vestito nero. Leghiamo con un nodo il fondo della maglietta per dare forma alla nostra silhouette.

In alternativa, possiamo indossare la maglietta sotto al vestitino. Questo è possibile solo nel caso in cui il nostro vestito abbia le spalline sottili. In questo caso preferiamo magliette bianche o a tinta unita: daranno un effetto più ordinato al nostro outfit.

Infine, possiamo abbinare al vestito nero un foulard colorato. Leghiamoci i capelli formando una treccia lunga. Chiudiamo la treccia con un foulard. Portiamola sempre davanti sulla spalla. In questo modo avremo un look curato e assolutamente non banale!