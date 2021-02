Ecco quali piante scegliere per uno splendido giardino invernale 

Ogni anno è sempre la stessa storia: nonostante tutto l’impegno speso durante l’anno, appena arriva l’inverno il nostro giardino perde tutto il suo splendore. Il periodo freddo infatti lascia di fronte a noi solo una distesa spoglia e priva di fiori, ben lontana dai bellissimi colori e profumi primaverili. Ma non dobbiamo rassegnarci alla sorte perché è semplicissimo risolvere questo problema con il giusto tipo di pianta.

Ecco, infatti, quali piante scegliere per uno splendido giardino invernale.

L’agrifoglio

L’agrifoglio, detto anche pungitopo maggiore, è una pianta invernale estremamente famosa per la sua relazione con le festività natalizie. Sistemata in penombra e innaffiata a sufficienza nel periodo estivo, questa pianta sarà la regina del nostro giardino nel mese di dicembre.

Il bucaneve

Dal fiore bianco e dalla dolce fragranza, il bucaneve è una scelta immancabile nel nostro giardino invernale. Piantato in autunno questo fiore che sboccia fra febbraio e marzo è molto apprezzato nelle isole britanniche dove viene celebrato come segno della primavera imminente.

L’amamelide

Molto apprezzato dagli amanti del giardinaggio, l’amamelide è un arbusto di grandi dimensioni fornito di fiori gialli dai sottili petali a forma di nastro. Questa pianta dalla fioritura invernale è estremamente resistente all’inquinamento e alle basse temperature, capace di resistere a giacciate fino a meno venti gradi.

Il calicanto

Il Chimonanthus praecox è una varietà di calicanto che fiorisce in pieno inverno anche in presenza di gelo. Questa pianta originaria della Cina dai piccoli fiori gialli e poco appariscenti è famosa per il suo profumo portentoso.

La Rosa di Natale

L’elleboro nero, o Rosa di Natale, è una pianta molto delicata che necessita di tanta acqua e ombra per sopravvivere. Raggiunge il suo apice tra dicembre e marzo grazie ai sui bellissimi fiori bianco candido.

Ecco quindi, avendo visto quali piante scegliere per uno splendido giardino invernale, saremo sicuri di affrontare l’inverno senza dover temere per le nostre piante.

