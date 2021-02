Addio alle fritture piene di olio e agli abiti puzzolenti: la vera rivoluzione in cucina è la friggitrice ad aria. Sta facendo impazzire tutti per le sue prestazioni innovative e perchè è perfetta anche per chi segue un regime alimentare ferreo.

Vediamo insieme perché la rivoluzione in cucina è questo elettrodomestico.

Sembra una normale friggitrice ma cucina piatti light. È questa la vera innovazione: con la friggitrice ad aria è possibile cucinare anche senza utilizzare l’olio! Si otterranno cibi croccanti fuori ma morbidi dentro, come fossero realmente fritti. E se si deciderà di utilizzare dell’olio, questo dovrà essere frizionato sui cibi (con un apposito nebulizzatore spray per friggitrici) e il risultato sarà una pietanza dalla croccantezza irresistibile. Ma attenzione: niente di paragonabile alle tradizionali fritture piene e strabordanti d’olio che fanno alzare i valori del sangue.

Questo elettrodomestico è l’ideale anche per chi segue regimi alimentari rigidi e il segreto è tutto nella modalità di cottura.

Come avviene la cottura con la friggitrice ad aria

Il segreto è la ventilazione. I cibi vengono cotti con l’aria! I moti d’aria calda all’interno della friggitrice (arrivano anche a 200°) creano un vero effetto forno che cuoce gli alimenti, rendendoli croccanti fuori. E lasciandoli morbidi dentro.

Carne, pesce, verdure, dolci e addirittura la pizza: la rivoluzione in cucina è questo elettrodomestico con cui potrete cuocere di tutto!

Perché questo elettrodomestico fa risparmiare

Sicuramente il primo risparmio evidente derivato dal suo utilizzo è sull’olio! Che non è poco! Inoltre, grazie alla friggitrice, si risparmieranno tempo ed energie: fa tutto lei, basta impostare tempo e modalità di cottura e il gioco è fatto.

Il tempo che solitamente si utilizza per cucinare potrà essere utilizzato in altre attività e, a cottura ultimata, l’unica cosa da fare sarà estrarre il cestello e portare il piatto in tavola.

Ma non è finita: con la friggitrice ad aria si potrà dire addio al fumo e al tipico odore di fritto che impregna sempre i vestiti e costringe a far partire subito la lavatrice. Inoltre, a fine cottura, l’unica cosa da pulire sarà il cestello interno, senza dover più pensare a pentole e fornelli! Un bel risparmio vero?