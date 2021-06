Viaggiare è sicuramente un’attività che affascina tantissimi. Scoprire nuovi mondi e nuove culture non può non risvegliare il nostro animo. Ma ovviamente, a volte ci si preoccupa delle spese troppo alte. Infatti, alcuni viaggi richiedono somme di denaro troppo alte per alcuni. Ma è per questo che oggi vogliamo consigliare alcuni luoghi da visitare per chi invece non vuole spendere troppo.

3 mete low cost per chi vuole viaggiare quest’estate spendendo davvero pochissimi soldi

Iniziamo con un Paese poco quotato per le vacanze ma davvero meraviglioso e assolutamente da visitare. Stiamo parlando della Serbia. In questo luogo, infatti, potremo lasciarci travolgere dalla bellezza del settentrione con Vojvodina, fino ad arrivare al fascino di Belgrado. Inoltre, avremo l’occasione di ammirare dei vigneti unici e rari e degli antichi monasteri che ci lasceranno a bocca aperta. Insomma, abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta!

Facciamo un salto a Porto

Arriviamo ora in Portogallo e lasciamoci incantare da Porto. Qui potremo davvero vivere un’esperienza magica. Infatti, la vacanza sarà comodissima, perché la maggior parte delle attrazioni si potranno raggiungere camminando. E in questo modo risparmieremo anche sui mezzi pubblici. Le attività da fare sono infinite. Potremo visitare i famosissimi vigneti di questo luogo e divertirci con il surf.

Concludiamo con la Contea di Clare

La Contea di Clare è sicuramente uno dei luoghi meno conosciuti dell’Irlanda. Questa meraviglia ci offre delle attrazioni uniche. Potremo infatti visitare il Burren National Park, dove ci verranno mostrate delle rocce calcaree magnifiche. Oppure potremo vedere le Isole Aran, un vero e proprio paradiso. E ancora, lasciamoci conquistare dalla bellezza del villaggio di Doolin, città natale della musica irlandese e dal Doonagore Castle, la torre circolare che troveremo su una piccola collina.

Dunque, abbiamo appena elencato le 3 mete low cost per chi vuole viaggiare quest’estate spendendo davvero pochissimi soldi. Ora sappiamo dove andare per passare le nostre vacanze in allegria e tranquillità senza preoccuparci troppo del portafogli. Ovviamente, c’è anche un appunto da fare. Spenderemo poco se sapremo gestire i costi. I luoghi elencati ci danno l’opportunità di realizzare una meravigliosa vacanza a basso prezzo quindi sfruttiamola!

Approfondimento

Viaggi e mete a bassissimo prezzo, ecco 3 luoghi che ci faranno innamorare e che ci faranno spendere poco