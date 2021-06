Comodo ed originale, il futon è un tipo di letto che viene dal Giappone, e segue lo stile tradizionale giapponese sui letti. Di che cosa si tratta? Diamo un’occhiata a questa guida pratica per scegliere il proprio comodissimo materasso a terra.

Si tratta di un comodo seppur essenziale “letto”, che occupa pochissimo spazio e si può arrotolare e mettere via durante il giorno. In questo modo si lascia libera la stanza durante giorno per poterla utilizzare in vario modo.

È tradizione giapponese che la camera da letto non sia una stanza ad uso esclusivo, soprattutto nelle case moderne, ma una stanza come le altre. Durante il giorno può essere utilizzata come stanza da gioco, per i bambini, oppure come sala da pranzo, o per qualsiasi altra a attività.

Alla sera viene tirato fuori da un armadio il futon, ovvero il “materasso arrotolato”, e lo si stende su delle spesse stuoie. Una coperta sopra e il gioco è fatto.

Benefici per la salute

Degli effetti positivi del futon ci siamo occupati in un precedente articolo. In questa sede approfondiremo ulteriormente l’argomento.

Ebbene, ci sono degli indubbi benefici ad utilizzare il futon. Ad esempio, il fatto che abbia un supporto rigido sotto al materasso, fa in modo che la schiena non si infossi. Quindi la pressione del corpo non grava su spalle e collo. La postura è appropriata e mantiene il naturale inarcamento della colonna vertebrale.

Il futon originale giapponese, non presenta parti metalliche perchè i pezzi di legno vengono assemblati ad incastro secondo una tecnica speciale. Inoltre, i materiali sono ecologici, totalmente naturali e privi di colle o sostanze chimiche.

Guida pratica per scegliere il proprio comodissimo materasso a terra

Come scegliere, allora, il nostro Futon in maniera consapevole? Uno dei primi aspetti è senza dubbio lo spessore del maturato.

Questo, infatti, è composto da diversi strati di cotone sovrapposti, e la differenza di strati è una divergenza di confort personale. In Giappone sono abituati da secoli a dormire su materassi molto sottili, con pochissimo spessore. In Occidente questa cosa non è abituale, quindi bisogna stare attenti alle proprie esigenze di comfort.

Possiamo poi scegliere se vogliamo solamente strati di cotone oppure inserti di altri materiali, come fibra di cocco o lattice. Anche la qualità dei materiali è molto importante, e possiamo scegliere di avere un futon in materiali completamente biologici e sostenibili certificati.