Viaggi e mete a bassissimo prezzo, ecco 3 luoghi che ci faranno innamorare e che ci faranno spendere poco

Finalmente si torna a viaggiare. E la frenesia è tale che vorremmo visitare tutti i luoghi del mondo. Ma dobbiamo avere pazienza e agire con cautela. Un passo per volta e ogni luogo che visiteremo sarà indimenticabile. Per iniziare di nuovo, vogliamo suggerire alcuni luoghi davvero meravigliosi. Dunque, facciamo una piccola lista di viaggi e mete a bassissimo prezzo, ecco 3 luoghi che ci faranno innamorare e ci faranno spendere poco.

Corfù, la bellissima isola greca

Iniziamo con una meta adatta sicuramente a tutti, ma rivolta soprattutto ai più giovani o ai più festaioli. Stiamo parlando di Corfù, il paradiso a Occidente della Grecia, che regala paesaggi mozzafiato. Questo luogo, infatti, è famoso per le sue spiagge limpide e cristalline e per la natura fantastica. Ma, in particolar modo, l’isola è conosciuta per la sua vita notturna. Parliamo un attimo di Ipsos. Questa parte dell’isola, infatti, ospita locali perfetti per giovani che si vogliono divertire. Ovviamente quest’anno ci saranno delle restrizioni maggiori rispetto agli anni precedenti ma, allo stesso tempo, ci si potrà divertire davvero tanto.

Sofia, la capitale bulgara suggestiva e meravigliosa

Presentiamo ora la terza città europea più antica dopo Atene e Roma. Stiamo parlando di Sofia, la meravigliosa capitale bulgara. Questo magnifico luogo offre monumenti e musei unici, assolutamente da vedere. Basti citare, per esempio, la Chiesa Russa di San Nicola, caratterizzata dai bulbi oro e verdi. Oppure, pensiamo alla Chiesa di Boyana, Patrimonio Unesco, o alla Cattedrale di Alexander Nevski, la più importante chiesa ortodossa della città. Inoltre, potremo godere della capitale bulgara passeggiando per il Viale Vitosha, in pieno centro storico.

Budva, un tuffo nella cultura montenegrina

Budva (o Budua) è sicuramente una delle destinazioni migliori per chi vuole visitare il Montenegro. Le sue spiagge, il mare cristallino e i locali creano un’atmosfera perfetta per qualsiasi tipo di vacanza. Il connubio tra antico e moderno caratterizza questo luogo che ci offre una panoramica perfetta per la nostra settimana lontani da casa. Oltre al centro storico e alle magnifiche chiese che potremo visitare (come la Sveti Ivan o la Sveta Bogorodica), potremo godere anche della bellezza di alcune spiagge uniche. Basterà citare, in questo caso, Sveti Nikola e Sveti Stefan, davvero meravigliose.

Perciò, ora abbiamo una piccola guida di viaggi e mete a bassissimo prezzo, ecco 3 luoghi che ci faranno innamorare e ci faranno spendere poco. Ovviamente, informiamoci bene su tutte le restrizioni che verranno attuate nei diversi Paesi. Si tratta di certo di un periodo di forte incertezza a causa della pandemia, perciò cerchiamo di aggiornarci su tutto prima di prenotare un viaggio.

