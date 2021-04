C’è misterioso ed intrigante motivo che da qualche tempo spinge frotte di turisti verso un gruppo di rinomate isole italiane. Non è la loro indiscussa bellezza, ma è uno scopo molto meno poetico e ben più prosaico, che riguarda molte persone in età adulta. Nessuno immaginerebbe mai perché queste isole italiane sono diventate meta segreta di vacanze misteriose ed intriganti di persone in età adulta.

Queste splendide isole sono meta di sempre più persone per un motivo molto particolare

Sono tra le isole più belle dell’intero Mediterraneo e sono meta di un crescente pellegrinaggio molto particolare. Sicuramente andarci è una vacanza da sogno. Ma molti stanno scegliendo queste isole non per il loro indiscusso fascino, per l’acqua cristallina, per i tramonti spettacolari, per un panorama mozzafiato. Sono scelte per un motivo misterioso e intrigante che pensando a queste isole sarebbe davvero impossibile da immaginare.

Stiamo parlando di un arcipelago al largo delle isole della Sicilia, le Eolie. Appartengono a questo gruppo di isole le celebri Panarea, Alicudi, Filicudi, Lipari, Salina ma soprattutto Stromboli e Vulcano. Sono di origine vulcanica e su quest’ultime i vulcani sono ancora attivi.

Nessuno immaginerebbe mai perché queste isole italiane sono diventate meta segreta di vacanze misteriose ed intriganti di persone in età adulta

L’origine vulcanica dell’arcipelago spinge verso queste isole uno specifico turismo, per i benefici particolari che si dice possano ridare al corpo. Una nuova energia passionale. Queste isole e in particolare le due vulcaniche, sono meta crescente di coppie alla ricerca della passione di un tempo sotto le coperte. Altre coppie vanno alle Eolie con la speranza di coronare il sogno di un figlio, perché si dice che abbiano il dono della fertilità.

In genere il fuoco e la passione ben si legano. Ma in questo caso il motivo del beneficio per l’attività amatoria delle persone è più profondo, più fisico. Il calore che sprigiona il terreno, la lava che scorre poco sotto la superficie, influenzerebbero positivamente il corpo. E soprattutto avrebbe un effetto di risveglio degli ormoni.

Cosa sta accadendo a Stromboli?

Così le persone che arrivano a Stromboli o Vulcano con questo intento, cercano di sfruttare al massimo questo beneficio. Scalano a piedi il vulcano e raggiunta la bocca, si tolgono tutti i vestiti e si sdraiano direttamente sul terreno. In questo modo il corpo può assorbire completamente il calore e le vibrazioni che arrivano dal profondo del vulcano.

Non è un caso che a Stromboli si celebri un festival molto particolare, il Vulcano Extravaganza. Un evento che vede protagonisti artisti e performer che vengono da tutta Italia e non solo. Il corpo è il tema centrale delle loro varie rappresentazioni artistiche.