Durante l’estate e con il caldo che ci dà alla testa pranzi e cene tendono a diventare più leggeri e freschi. In questo ci danno una mano, innanzitutto, le innumerevoli e deliziose verdure di stagione, come pomodori, peperoni, melanzane e zucchine. Anche la frutta, poi, fa la sua parte, con anguria, meloni, pesche, susine, dissetanti e succosi. Inoltre, si aggiungono ai menu l’insalata di riso con il tonno, quella di pasta o cereali e i piatti unici freddi.

Nonostante ciò, l’arrivo dell’estate non azzera del tutto le grandi riunioni domenicali, all’insegna di pietanze ricche e più impegnative in cucina e per il metabolismo.

Un grande classico per questi eventi, e per conquistare gli ospiti, è la pasta al forno. Questa solitamente si fa con penne o rigatoni, disposti in una teglia e avvolti da un condimento che crea un cuore filante e una crosticina dorata e croccante.

Tra i suoi ingredienti base, poi, generalmente non può mancare un velo di besciamella, una salsa bianca che ha il compito di dare cremosità.

Tuttavia, se fossimo stanchi del suo sapore o a corto di farina per prepararla in questo articolo potremmo trovare la ricetta giusta, perfetta anche se sostituissimo la pasta con le lasagne.

Ingredienti

400 grammi di pasta corta, come pennette o rigatoni;

350 grammi di macinato di salsiccia;

1 costa di sedano di piccole dimensioni;

1 cipolla dorata di piccole dimensioni;

mezzo bicchiere di vino bianco secco;

400 grammi di passata di pomodoro;

1 melanzana di medie dimensioni;

1 carota di piccole dimensioni;

200-250 grammi di mozzarella a panetto (quella per fare la pizza);

Parmigiano grattugiato q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.

Per fare una velocissima pasta al forno senza besciamella ecco una ricetta semplice, ideale anche per le lasagne

Iniziamo il procedimento lavando la melanzana, eliminando le estremità e tagliandola in piccoli cubetti. All’interno di una padella facciamo riscaldare dell’olio Evo e friggiamo leggermente i cubetti per qualche minuto, aggiustando di sale. Mettiamoli a scolare su carta assorbente e in un mixer frulliamo la carota, il sedano e la cipolla precedentemente mondati.

Nella stessa padella che abbiamo usato per le melanzane aggiungiamo un altro filo d’olio e facciamo soffriggere il trito di carota, sedano e cipolla. Poi, aggiungiamo il macinato di salsiccia, aggiustiamo di sale e pepe e dopo qualche minuto sfumiamo con il vino. Evaporato l’alcol, aggiungiamo la passata di pomodoro e facciamo cuocere il ragù per 10 minuti.

Nel frattempo, tagliamo a cubetti la mozzarella e mettiamo in cottura la pasta. Dopo averla scolata al dente, mescoliamola al ragù di salsiccia, aggiungiamo le melanzane e la mozzarella.

Versiamola la pasta condita all’interno di una teglia, livelliamola e cospargiamola con il parmigiano grattugiato. Infine, inforniamola a 180°C per 20 minuti, modalità statica, e per altri 3-5 minuti modalità grill.

Quindi, per fare una velocissima pasta al forno senza besciamella per la domenica proviamo questa ricetta dai risultati sorprendenti anche senza grande abilità ai fornelli.

