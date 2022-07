3 maschere viso fatte in casa per pelle mista o grassa senza miele

La cura del proprio aspetto è molto importante poiché fa sentire bene e dona sicurezza. Sia uomini che donne si rivolgono sempre più a dei professionisti nel campo estetico per effettuare pulizia del viso o trattamenti anti-età specifici.

Con pochi ingredienti naturali anche a casa si può aiutare il viso ad apparire più morbido e con meno imperfezioni. Si possono preparare, infatti, maschere adatte alla pelle secca, grassa o sensibile. Prendiamo ad esempio quella lucida, con brufoletti. Ci sono degli elementi facilmente reperibili che potrebbero purificarla e renderla opaca. Tra tutti è molto usata l’argilla. C’è quella verde, ma anche quella bianca, adatta a pelli più sensibili e con meno ossido di ferro. Insieme a degli ingredienti specifici si possono fare delle maschere da applicare una o due volte a settimana.

Una variante all’argilla

Bisogna sapere che prima di usare una maschera è sempre bene pulire la pelle. Usiamo, quindi, dischetti di cotone con dell’acqua micellare oppure latte e poi tonico. Tamponiamo poi il viso con un asciugamano bagnato con acqua tiepida e lasciamo asciugare.

Ora vediamo come preparare la prima maschera. Procuriamoci dell’argilla verde, olio di mandorle oppure di jojoba, olio di tea tree, acqua, una ciotola in plastica o ceramica e un cucchiaio di legno. È bene evitare oggetti in metallo che potrebbero alterare le proprietà dell’argilla. Tra tante, questa sostanza sarebbe assorbente, purificante e antisettica. Ora mescoliamo 2 cucchiai di argilla verde con uno di olio e due gocce di olio essenziale di tea tree. Aggiungiamo a poco a poco dell’acqua e lasciamo riposare l’impasto per qualche minuto. Con un pennello o le dita spalmiamo il composto sul viso. Evitiamo contorno occhi e bocca. Lasciamo in posa fino a quando la maschera si sarà seccata un po’, al massimo per 15 minuti. Alla fine lavare via il tutto usando acqua tiepida. In alternativa usiamo una spugnetta bagnata.

3 maschere viso fatte in casa per pelle mista o grassa senza miele

Un’altra maschera purificante si può ottenere sostituendo all’olio essenziale di tea tree o melaleuca 2 gocce di quello di limone.

Per una maschera senza argilla possiamo mescolare in una ciotola un cucchiaio di aloe vera gel con un cucchiaino di olio di jojoba e 2 gocce di olio essenziale di limone. Applicare il composto sulla pelle pulita e lasciare in posa 15-20 minuti. Trascorso il tempo, laviamo bene il viso.

Dopo la maschera la pelle è pronta a ricevere un trattamento specifico. Possiamo idratarla con una crema o preferire un fluido lenitivo. Ci sono pure prodotti con principi attivi adatti per tutti i tipi di pelle. Alcuni aiutano a mantenere quella grassa o mista opacizzata e a restringere i pori dilatati.

Scegliendo una di queste 3 maschere viso fatte in casa purificanti potremo aiutare la pelle ad apparire più sana e meno lucida.

