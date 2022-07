Come fare i peperoni secchi e conservarli senza sott’olio e freezer

Il gusto deciso dei peperoni riesce a dare carattere a qualunque preparazione. Sono degli ortaggi quindi da sfruttare ampiamente, soprattutto nel periodo estivo quando sono di stagione e dunque al loro meglio.

Converrà approfittarne e farne larga scorta. Anche perché, oltre a essere una vera bontà, avrebbero anche alcuni benefici. Infatti, conterrebbero antiossidanti nonché diverse vitamine: A, E, C e B. In particolare poi gioverebbero alla salute cardiovascolare grazie al potassio.

Oltre a mangiarli quando sono di stagione possiamo però anche farne riserva per l’inverno.

Preparazione

Un metodo molto diffuso per stipare i peperoni a lungo termine è cuocerli e poi metterli sott’aceto o sott’olio nei barattoli. O, ancora, alcuni li mettono in bustine sottovuoto e poi li congelano.

Esiste però un’ulteriore opzione, quella di essiccarli. Naturalmente bisognerà sapere come fare i peperoni secchi e conservarli. Privandoli dell’acqua, infatti, si dovrebbero riuscire a mantenere per diverso tempo. Si consiglia di scegliere dei peperoni abbastanza ricchi di polpa e belli freschi. Prima di procedere naturalmente scarteremo quelli rovinati o quasi passati.

Come prima cosa laveremo i peperoni. Dopo di che, li taglieremo a strisce o a quadrucci, cercando di dare ai vari pezzi le stesse dimensioni. Ovviamente mentre li affettiamo li priveremo del picciolo, delle parti interne e dei semi. Tamponiamoli con uno strofinaccio per asciugarli. Arrivati a questo punto dinanzi a noi si aprono tre strade diverse per procedere.

Il metodo probabilmente più pratico per fare secchi i peperoni è servirsi dell’essiccatore, un elettrodomestico apposito. Basterà inserirli già tagliati all’interno dell’essiccatore e avviarlo. Solitamente servirebbe una metà giornata per ultimare la preparazione. A guidarci su tempistiche e temperatura dovrà essere il libretto del nostro elettrodomestico. Dovremo però tenere presente che inciderà sulle stesse anche lo spessore dei peperoni.

Come fare i peperoni secchi e conservarli senza sott’olio e freezer

Non tutti però abbiamo l’essiccatore, non significherà però rinunciare a fare secchi i peperoni. Abbiamo altre due modalità da sfruttare.

La prima si basa sull’utilizzo del forno. Distribuiremo ben distanziati i peperoni sulla leccarda coperta da carta forno. Impostiamo il forno a una temperatura bassa, 60/70 gradi. Inforniamo la leccarda posizionandola nella parte più alta del forno. Lasciamo leggermente aperto lo sportello del forno per evitare la formazione di vapore e relativa condensa. Può essere utile attivare la modalità ventilata laddove presente. Ricordiamoci di girare di tanto in tanto i peperoni. Per concludere l’operazione potrebbe volerci metà giornata, o poco più.

Nel caso volessimo evitare di accendere il forno per tanto tempo, possiamo fare come le nostre nonne ed essiccarli al sole. Disponiamoli in una teglia e portiamoli all’aria aperta quando il sole è ben alto e la temperatura calda. Alla sera, quando andrà via il sole, li porteremo dentro in una stanza asciutta. Continueremo a esporli al sole finché non si seccheranno, potrebbero volerci un paio di giorni, ma anche una settimana. Quando finalmente saranno completamente essiccati e asciutti potremo conservarli.

Si potranno conservare in frigorifero o in freezer, naturalmente in appositi contenitori o sacchetti. Se disponiamo di una stanza ben asciutta e non troppo calda potremo però conservarli in un contenitore emetico al buio. Dovrebbero durare diversi mesi. Potremo dunque usarli per le nostre ricette, ad esempio grattugiandoli potremo rendere speciale anche il piatto di pasta più semplice.

