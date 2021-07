La pesca è uno dei frutti estivi più amati e più diffusi. A polpa bianca o gialla, è un frutto delizioso, profumato e con poche calorie. Come abbiamo visto nella guida “Quante pesche possiamo mangiare ogni giorno senza correre il rischio di ingrassare”, una pesca di medie dimensioni apporta tra le 40 e le 60 calorie.

Contiene tante vitamine preziose molto utili per la salute dei tessuti, in particolare vitamina A, vitamina C e varie vitamine del gruppo B. È inoltre ricca di minerali quali ferro e potassio, ed anche di fibre.

Tutti nutrienti che rendono la pesca un alimento dalle eccellenti proprietà depurative, diuretiche e lassative.

Ma non è finita perché la pesca è anche un ottimo alleato della nostra bellezza, in particolare della salute della nostra chioma.

Pochi sanno che bastano 2 pesche per capelli sani, folti e lucenti

La polpa della pesca migliora la salute dei nostri capelli andando ad esaltarne soprattutto la lucentezza. Ecco come preparare una maschera fai da te. Frullare la polpa di 2 pesche mature, aggiungere un cucchiaio di argilla verde e il succo di un limone. Mescolare bene ed applicare l’impacco su tutta la lunghezza dei capelli. Indossare una cuffia da doccia oppure avvolgere la testa nella pellicola trasparente e lasciare in posa 30 minuti. Risciacquare e procedere con il normale shampoo.

Ripetere il trattamento 2 volte alla settimana per 1 mese.

Già dopo le prime sedute noteremo una chioma più lucente e voluminosa.

Perché fa bene

Le pesche contengono sostanze benefiche per la salute e la bellezza della pelle dei capelli. Costituite per il 90% di acqua, contribuiscono a evitare la disidratazione del fusto dei capelli. Le vitamine A e del gruppo B stimolano la rigenerazione cellulare e la sintesi di collagene, i minerali sono ottimi rivitalizzanti, mentre la vitamina C è un valido antiossidante. Il beta-carotene, infine, previene i danni provocati dai raggi ultravioletti e dalla salsedine.

Ed ecco quindi un’utilissima scoperta: pochi sanno che bastano 2 pesche per capelli sani, folti e lucenti.

Per la maschera preferire i frutti maturi in quanto racchiudono il meglio dei principi curativi.

Approfondimento

5 varietà di pesche italiane poco note ma tutte assolutamente da provare.